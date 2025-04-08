Bu da Rus Adnan Oktar! Kadınları cinsel ilişkiye zorlamış! Binlerce müridiyle birlikte 'ritüel' yapmış...

Ashram Shambhala isimli tarikatın 57 yaşındaki kurucusu Konstantin Rudnev, Brezilya’ya giderken Bariloche ve Buenos Aires havalimanlarında düzenlenen ortak operasyonla tarikat üyeleriyle birlikte yakalandı. Tarikat lideri genç bir Rus kadının doğum yapmak için Bariloche'deki bir hastaneye gitmesi sayesinde yakalandı.

Kadının durumu ve ona eşlik eden arkadaşlarının davranışları nedeniyle alarma geçen doktorlar, 22 yaşındaki kadının ciddi şekilde yetersiz beslenmiş ve çok korkmuş göründüğü bildirildi.

BİNLERCE MÜRİDİ VAR

Rudnev, kendini "Sirius yıldızından gelen bir uzaylı" olarak tanımlıyor. 1980'lerin ortalarında bir psikiyatrik krizden sonra hastaneye kaldırılan eski bir Sovyet askeri olan Rudnev, tarikatı 1989 yılında Novosibirsk'te kurdu. Örgüt, 1990’lı yıllarda zirveye ulaşırken Rudnev, 18 Rus bölgesinde 20.000'den fazla müridinin olduğunu ileri sürdü.

KADINLARI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLUYOR

Tarikat üyelerinin mallarını bağışlamaları, ailelerini terk etmeleri ve Rudnev'in aşırı kontrol mekanizmalarına boyun eğmeleri gerektiği iletilirken kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı, erkeklerinse bekar kalmalarının zorunlu tutulduğu kaydedildi. Grubun geliri çoğunlukla ritüel karşılaşmaların kayıtlarını satmaktan ayrıca yoga ve meditasyon kursları için fahiş ücretler talep etmekten geliyor.

2013 yılında tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddet içeren bir grup örgütlemek suçlarından aldığı 11 yıl hapis cezası da bulunurken Novosibirsk mahkemesinde, "Kadınlar, tarikatlara katıldıktan sonra Rudnov ve diğer tarikat liderleriyle 'ritüel tecavüzlere' ve orijinlere katılmaya zorlandılar" ifadesinin kullanıldığı duyuldu.

2021 yılında serbest bırakıldıktan sonra Karadağ'a taşındı ve daha önce polisin "ritüel pornografi" olarak tanımladığı şeyleri filme aldığı gerekçesiyle burada da gözaltına alındı.