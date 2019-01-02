YEMEK

Bu döner bir başka: Bütün balık döneri yiyenler bayılıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ankara'da 16 yaşından beri aşçılık yapan Mehmet Gezen, sahibi olduğu restoranda büyük tüm balıktan 'balık döner' yapmaya başladı.

Bu döner bir başka: Bütün balık döneri yiyenler bayılıyor!

Aslen Bitlisli olan Mehmet Gezen, restoranında hazırladığı büyük tam balıktan hazırladığı 'balık döner'in satışına başladı. Daha önce de kalamar döner, 1 metrelik balık Adana, hamsiburger, balık mantı gibi yemeklerin üzerinde çalıştığını belirten Gezen, kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve çocukluğunda geniş sofralarda yemek yediklerini bu nedenle yemeğe olan ilgisinin o yıllarda başladığını dile getirdi.

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Mehmet Gezen, daha önce ailesinin lokantasında çalışırken tavuk ve et döner üzerine edindiği bilgileri balıkla sentezledikten sonra ortaya balık dönerin çıktığını kaydetti. Gezen, "Annem tandırda ekmek yaparken yanına gider onu izlerdim. Sobanın üstünde pilav yaparken, gider tencereyi ben karıştırırdım. Oldum olası böyle gözlem içindeydim. O zamanlar meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş. Bunun farkına vardığımız an, mesleğe girdik zaten. Ondan sonra mesleğimi sevdikçe geliştirdim. İşin rengi değişmeye başladı" diye konuştu.

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'Döner ve balık bilgimi sentezledim'

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Balık döneri müşterilerin çok beğendiğini söyleyen Gezen, şöyle konuştu:

"Balık döneri ilk olarak 30 kişilik bir gruba yapmıştık. Çok beğendiler, özellikle et ve tavuk dönere göre daha faydalı olduğunu belirttiler. Balık döner de tıpkı et ve tavuk döner gibi tıraşladıkça ve döndükçe içi pişen bir yemek.

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Daha önce balık ve kalamar döner yaptığımda sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştım. Fotoğrafları gören insanlar, ilk etapta olumsuz yorumlar yaptı. Çünkü insanlara garip geliyor, bu tür deniz mahsullerinden döner yapılması. Fakat buraya gelip tadınca, ne kadar lezzetli olduğunu görüyorlar.

Ben kılçıkların olduğu bölgeleri bildiğim için dönerimizi keserken ona göre dikkat edip kesiyorum. Böylelikle dönerimiz içinde hiç kılçık çıkmıyor."

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Anahtar Kelimeler:
balık döner kalamar döner

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