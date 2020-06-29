Bu eklentiler Netflix'te seyir keyfini artırıyor! İşte hayat kolaylaştıran 6 eklenti...

Netflix'i daha kullanışlı hale getiren pek çok eklenti var. Üstelik bu eklentileri kullanabilmek için herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok. Dilediğiniz eklentiyi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Her biri yararlı olan bu eklentilerle uzun süre ekran başından kalkamayacağınıza eminiz. İşte konfor vadeden ve işinizi kolaylaştıran eklentiler...

LANGUAGE LEARNING WITH NETFLIX İLE ÖĞRENMENİN ZAMANI YOK!

Language Learning With Netflix eklentisi, yeni bir dil öğrenmek isteyenler için ideal bir seçenek!

Bu eklenti ile birlikte Fransızcanızı ya da öğrenmek istediğiniz herhangi başka bir dili detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek için kurslara zaman harcamanıza gerek yok, bu eklenti her şeyi çözüyor!

NETFLIX CLASSIC İLE HER ŞEY DAHA SADE GÖRÜNÜYOR!

Netflix'in ilk sürümünü beğenenler bu eklentiyi gerçekten çok sevecek.

Bu eklentiyi kurduğunuz zaman otomatik oynatmalar, vakit alan introlar, oturum tercih etme ekranı gibi detaylar bir anda tamamen yok oluyor. Sadelikten yanaysanız bu eklenti tam size göre diyebiliriz!

NETFLIX STOP WASTING MY TIME İLE ZAMANINIZ TAMAMEN SİZE KALSIN!

Netflix Stop Wasting My Time eklentisi sizi büyük bir dertten kurtarıyor.

Introyu geç ve sonraki bölüm gibi seçeneklere kendisi otomatik giriyor. Yerinizden kalkıp bölüm değiştirmenize gerek kalmıyor. Harika değil mi sizce?

NETFLIX PARTY İLE SEVDİKLERİNİZLE ZAMAN GEÇİRMENİN KEYFİNİ HER AN ÇIKARIN!

Sevdiklerinizle bir arada değilken de dizi, film izleyebilirsiniz.

Netflix Party eklentisi, online olarak sevdiklerinizle bir araya gelerek sohbet etmenizi ve bir şeyler izlemenizi sağlıyor. Sayfanın yan bölümünde grup konuşmalarını rahatlıkla görebilirsiniz.

NETFLIX FLIP İLE EKRANI DÖNDÜRÜN VE KONFORUNUZU ARTTIRIN!

Yatarken dizi izlemenizi kolaylaştıran bir eklentiye ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyiz.

Netflix Flip özel eklentisi, bilgisayar ekranınızı yan çeviriyor. Bir sorun daha ortadan kalkıyor! Ayrıca bu eklentide yakınlaştırma özelliği de mevcut.

VIDEO ADJUST FOR NETFLIX İLE İZLEDİĞİNİZ HER ŞEY DAHA KALİTELİ!

Video Adjust For Netflix bir Google Chrome eklentisidir. Bu eklentiyi kullanabilmek için ilk önce Google Chrome indirmelisiniz. Video Adjust For Netflix eklentisini bir video düzenleme programı olarak da düşünebilirsiniz.

İzlediğiniz film ya da dizinin kontrast, ışık, görüntü ve parlaklık gibi pek çok ayarını bu eklenti sayesinde değiştirebilirsiniz.

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