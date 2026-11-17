İtalya'da yüzyıllardır tüketilen geleneksel bir ekmek çeşidi, sıra dışı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Puglia bölgesine özgü olan ve friselle adı verilen bu ekmek, doğru koşullarda saklandığında bir yıla kadar dayanabiliyor. Görüntüsüyle simide benzeyen friselle, aşırı sert yapısıyla doğrudan tüketilmesi zor. Bu yüzden yemeden önce suya batırılarak yumuşatılıyor.

BİR YILA KADAR DAYANABİLİYOR

Normal ekmekler içerdikleri nem nedeniyle zamanla küflenebilirken friselle, iki kez fırınlanarak neredeyse tamamen kurutuluyor. Böylece küf oluşumu için gerekli olan kullanılabilir nem miktarı büyük ölçüde azaltılıyor.

Puglia'nın Lendinuso köyünde odun fırınında friselle hazırlayan fırıncı Rosaria Canoci, ekmeğin hava almayan bir ambalajda, karanlık ve kuru ortamda saklanması halinde bir yıla kadar dayanabildiğini belirtiyor. Geçmişte bu ekmekler iplere dizilerek asılıyor, böylece nemden ve böceklerden korunmaları sağlanıyordu. Günümüzde ise uygun ambalajlarda muhafaza ediliyor.

İKİ KEZ FIRINLANMASI ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Friselle'nin hazırlanışında geleneksel bir yöntem kullanılıyor. İtalya'nın Brindisi kenti yakınlarındaki San Pietro Vernotico kasabasında ailesi uzun yıllardır fırıncılık yapan Gianfranco Parisi, geçmişte ekmeğin az miktarda ekşi maya içeren özel bir hamurla hazırlandığını anlatıyor.

Hamur önce uzun şeritler halinde yuvarlanıyor ve halka şekline getiriliyor. Ardından halkalar üst üste yerleştirilerek yaklaşık 40 dakika ön pişirmeden geçiriliyor. İlk pişirme işleminin ardından ekmekler fırından çıkarılıyor ve bükülmüş bir tel yardımıyla ikiye ayrılıyor. Bu işlem ekmeğin kesilen yüzeyinde pürüzlü bir yapı oluşturuyor. Böylece ekmek, tüketilmeden önce suya batırıldığında suyu ve üzerine eklenen malzemelerin lezzetini daha kolay emebiliyor. Son aşamada ekmekler yaklaşık bir buçuk saat daha fırınlanıyor. İkinci pişirme işlemi sayesinde ekmeğin içerisinde kalan nemin büyük bölümü uzaklaştırılıyor.

YEMEDEN ÖNCE SUYA BATIRILIYOR

Friselle'nin tüketim şekli de oldukça ilginç. Taş gibi sertleşen ekmekler, yenmeden önce kısa süreliğine suya batırılıyor. Bölgede bu işlem “la sponzatura” olarak adlandırılıyor. Amaç, ekmeği yumuşatırken kendine özgü çıtır dokusunu tamamen kaybetmesini önlemek. Daha sonra üzerine domates, zeytinyağı, kapari, kekik ve çeşitli sebzeler ekleniyor.

Puglia'da bazı aileler ekmeğin üzerine yerel domateslerin içini sıkarak zeytinyağında saklanan biberler, sarımsaklı ve naneli patlıcanlar gibi malzemelerle servis ediyor. Her ailenin kendine özgü bir friselle hazırlama yöntemi bulunuyor.

ESKİDEN YOKSULLUKLA İLİŞKİLENDİRİLİYORDU, ŞİMDİ ÇOK SEVİLİYOR

Friselle'nin yapımında kullanılan tahıllar da zaman içerisinde değişti. Gianfranco Parisi, 1960'lı yıllarda arpadan hazırlanan friselle'nin yoksullukla ilişkilendirildiğini ve bu nedenle fazla tercih edilmediğini anlatıyor. O dönemlerde insanlar daha rafine ve yumuşak buğday ekmeklerini tüketmeyi tercih ediyordu. Ancak günümüzde bu algı değişmiş durumda. Arpa kullanılarak hazırlanan friselle, daha yoğun dokusu ve çıtırlığı nedeniyle ilgi görüyor.

Puglia'daki fırınlarda artık geleneksel durum buğdayının yanı sıra arpa, kavılca türü buğdaylar ve çok tahıllı karışımlarla hazırlanan friselle çeşitleri de bulunuyor. Bazı tariflerde rezene tohumu ve acı biber gibi malzemeler kullanılıyor.