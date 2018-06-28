Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Kolesterol üzerindeki etkileri yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan yumurtanın faydaları hakkında neler biliyorsunuz?
Yumurtanın faydaları arasında en çok tartışılan konulardan birisi yer alıyor. İyi kolesterolü yükselttiği belirlenen yumurta inme,kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önleyici bir etki oluşturuyor.
İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin olan yumurtanın içeriğinde bol miktarda A,B2,B5 ve B12 vitaminleri ile fosfor,folat ve selenyum gibi maddeler yer alıyor. Günlük yumurta tüketmek 77 kalori, 6 gram protein ve 5 gram sağlıklı yağ miktarına denk geliyor.
Yaşlanmaya bağlı bir biçimde ortaya çıkan göz bozukluklarına iyi gelen yumurta gözün retinasında yer alan güçlü birer antioksidan olan lutein ve zeaksatin gibi maddeleri de bünyesinde barındırıyor.
Her vücudun ihtiyacı olan demir seviyesini arttırma görevi olan yumurta, demir eksikliğine bağlı bir biçimde ortaya çıkan baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi semptomları büyük ölçüde engelliyor.
Yumurtanın faydaları arasında dikkat çeken unsurlardan bir diğeri ise tok tutması. Kahvaltıda belirli miktarda tüketeceğiniz yumurta ile uzun saatler boyunca tok kalmayı başarabilirsiniz. Bu durum özellikle fazla kilolarından şikayetçi kadınları ilgilendiriyor.
Hafızayı güçlendirici etkisi ile dikkat çeken kolin maddesini bünyesinde bulunduran yumurtanın yararları arasında beyin sağlığını koruması da yer alıyor. Hafıza kaybı gibi sorunlarınız varsa düzenli bir biçimde yumurta tüketimi yapmanız gerekiyor.
Özel bakım ürünleri yapımında kullanabileceğiniz doğal ürünler arasında yer alan yumurta saç ve tırnak bakımında etkili ürünlerden birisi.
Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminde etkili olan yumurtanın yararları arasında yüksek oranda kalsiyum içermesi de yer alıyor. D vitamini yönünden de zengin olan yumurtayı kış aylarında D vitamini takviyesi açısından tercih edebilirsiniz.
Kadınlarda meme kanseri riskini arttıran etkenler arasında sağlıksız beslenme de yer alıyor.Yapılan bilimsel araştırmalara göre haftada 6 adet yumurta tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski diğerlerine göre yüzde 40 daha az.
Kaynak: Sabah sağlık
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