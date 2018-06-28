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Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2018 12:57 | Son Güncelleme

7’den 70’e herkes için önemli bir besin olan yumurtanın faydaları ile artık sağlığınızı zararlı tüm etkenlerden koruyabileceksiniz. İnsan sağlığı için birçok önemli etkisi olduğu bilinen yumurtayı düzenli bir biçimde tüketerek tüm faydalarından yararlanmanız mümkün. Her evde bulunması gereken bir besin olan yumurtanın faydalarından yararlanabilmek için ister rafadan ister tavada pişirerek tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Peki, insan sağlığı için bu etkili olduğundan bahsettiğimiz yumurtanın fayda

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Kolesterol üzerindeki etkileri yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan yumurtanın faydaları hakkında neler biliyorsunuz?

İYİ KOLESTEROLÜ (HDL) YÜKSELTİR

kolesterol

Yumurtanın faydaları arasında en çok tartışılan konulardan birisi yer alıyor. İyi kolesterolü yükselttiği belirlenen yumurta inme,kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önleyici bir etki oluşturuyor.

BESLEYİCİ BİR YAPIYA SAHİP

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İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin olan yumurtanın içeriğinde bol miktarda A,B2,B5 ve B12 vitaminleri ile fosfor,folat ve selenyum gibi maddeler yer alıyor. Günlük yumurta tüketmek 77 kalori, 6 gram protein ve 5 gram sağlıklı yağ miktarına denk geliyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

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Yaşlanmaya bağlı bir biçimde ortaya çıkan göz bozukluklarına iyi gelen yumurta gözün retinasında yer alan güçlü birer antioksidan olan lutein ve zeaksatin gibi maddeleri de bünyesinde barındırıyor.

DEMİR SEVİYESİNİ ARTTIRIR

Her vücudun ihtiyacı olan demir seviyesini arttırma görevi olan yumurta, demir eksikliğine bağlı bir biçimde ortaya çıkan baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi semptomları büyük ölçüde engelliyor.

TOK TUTAR

Yumurtanın faydaları arasında dikkat çeken unsurlardan bir diğeri ise tok tutması. Kahvaltıda belirli miktarda tüketeceğiniz yumurta ile uzun saatler boyunca tok kalmayı başarabilirsiniz. Bu durum özellikle fazla kilolarından şikayetçi kadınları ilgilendiriyor.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

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Hafızayı güçlendirici etkisi ile dikkat çeken kolin maddesini bünyesinde bulunduran yumurtanın yararları arasında beyin sağlığını koruması da yer alıyor. Hafıza kaybı gibi sorunlarınız varsa düzenli bir biçimde yumurta tüketimi yapmanız gerekiyor.

SAÇ VE TIRNAK BAKIMINDA ETKİLİ

Özel bakım ürünleri yapımında kullanabileceğiniz doğal ürünler arasında yer alan yumurta saç ve tırnak bakımında etkili ürünlerden birisi.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminde etkili olan yumurtanın yararları arasında yüksek oranda kalsiyum içermesi de yer alıyor. D vitamini yönünden de zengin olan yumurtayı kış aylarında D vitamini takviyesi açısından tercih edebilirsiniz.

MEME KANSERİNİ ÖNLER

Kadınlarda meme kanseri riskini arttıran etkenler arasında sağlıksız beslenme de yer alıyor.Yapılan bilimsel araştırmalara göre haftada 6 adet yumurta tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski diğerlerine göre yüzde 40 daha az.

Kaynak: Sabah sağlık

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yumurtanın faydaları sağlıklı atıştırmalıklar

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