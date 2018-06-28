Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Kolesterol üzerindeki etkileri yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan yumurtanın faydaları hakkında neler biliyorsunuz?

İYİ KOLESTEROLÜ (HDL) YÜKSELTİR

Yumurtanın faydaları arasında en çok tartışılan konulardan birisi yer alıyor. İyi kolesterolü yükselttiği belirlenen yumurta inme,kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önleyici bir etki oluşturuyor.

BESLEYİCİ BİR YAPIYA SAHİP

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin olan yumurtanın içeriğinde bol miktarda A,B2,B5 ve B12 vitaminleri ile fosfor,folat ve selenyum gibi maddeler yer alıyor. Günlük yumurta tüketmek 77 kalori, 6 gram protein ve 5 gram sağlıklı yağ miktarına denk geliyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Yaşlanmaya bağlı bir biçimde ortaya çıkan göz bozukluklarına iyi gelen yumurta gözün retinasında yer alan güçlü birer antioksidan olan lutein ve zeaksatin gibi maddeleri de bünyesinde barındırıyor.

DEMİR SEVİYESİNİ ARTTIRIR

Her vücudun ihtiyacı olan demir seviyesini arttırma görevi olan yumurta, demir eksikliğine bağlı bir biçimde ortaya çıkan baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi semptomları büyük ölçüde engelliyor.

TOK TUTAR

Yumurtanın faydaları arasında dikkat çeken unsurlardan bir diğeri ise tok tutması. Kahvaltıda belirli miktarda tüketeceğiniz yumurta ile uzun saatler boyunca tok kalmayı başarabilirsiniz. Bu durum özellikle fazla kilolarından şikayetçi kadınları ilgilendiriyor.