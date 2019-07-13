Mynet Trend

Bu ev göründüğü gibi değil! Gözleriniz yanılıyor olabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2019 03:43 | Son Güncelleme

Bu grafiti sanatçısı, evlere yaptığı gerçek gibi görünen 3 boyutlu çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor.

Bu ev göründüğü gibi değil! Gözleriniz yanılıyor olabilir

Peeta takma adı altındaki İtalyan sanatçı, statik yapıları, üzerine soyut şekiller çizerek, görsel olarak çarpıcı optik illüzyonlara dönüştürüyor. Sanatçı, yanılsamaların görüş açısına bağlı olduğu eriyen, morphing ve sürekli değişiyormuş gibi görünen duvar resimleri yapıyor. Peeta, resmi web sitesinde “Duvarları boyarken, amacım her zaman çevre bağlamdaki yapısal ve kültürel parametrelerle, ister mimari olsun ister olmasın bir diyalog oluşturmaktır” diyor.

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-1-5d25a117f18ad__700 (1)

Yukarıdaki fotoğraf Manheim, Almanya'da bir sokak köşesinde bir binanın. Peeta 2019 Stadt.Wand.Kunst duvar projesi için bu binayı boyadı ve farklı mavi, gri ve beyaz tonları kullanarak, şekil değiştiren bir yapı yanılsaması yaratmayı başardı. Sanatçı, “En başından beri bu binayı sevdim ve orijinal zevkini korurken dönüştürmek için multidisipliner becerileri birleştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım” dedi. Yapıtları için ilham kaynağının nereden geldiği sorulduğunda, Peeta, şunları söyledi: “Tasarım ve mimarlık gibi farklı disiplinlerden ilham aldım, çoğunlukla hem grafiti dünyasına ait hem de çoğu, ancak resim yaparken çevredeki bağlamın gözlemi bana ilham veren şey ”dedi.

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25acb6acdb9__700

“Uzun zamandır bir sprey ile duvarları ve tuvali airbrush ile boyadım, ancak boyaları sürmek için yağ kullandığım sürece sürekli olarak akrilikler, fırçalar ve rulolar içeren spreyler kullandım. Bir duvar resmi kapamaya başladığında, Peeta“ Kesinlikle büyüklüğüne bağlı. ”diyor.“ Bir günde bir duvar boyamayı başardım, ancak bir cephe boyamak için 20 güne ihtiyacım var. Son zamanlarda, çoğunlukla büyük ölçekli duvar projelerine (100-300 m2) dahil oldum, bu yüzden onları gerçekleştirmem için harcadığım ortalama süre 10-15 gün ”dedi.

Peeta, 1993 yılında ilk duvar resmini çizdiğini söyledi. “Büyüdüğüm evin yanında özel mülk küçük bir duvar” idi.

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25acb927ceb__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25acbb50a58__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25acbd68081__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25acbf77318__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25b1f73a523__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25b1f96aef7__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25b1fb7f5c6__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25b1fd869ba__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25d94716bbb__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25d949190b5__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25d94505843__700

abstract-illusion-graffiti-murals-peeta-5d25f3204b841__700


PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Tartışmaların ardından kameraların karşısında istifa etti!Tartışmaların ardından kameraların karşısında istifa etti!
Hayvanlar için seferber oldularHayvanlar için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grafiti 3 boyutlu çalışma Peeta

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da yine aynı görüntüler! Yol kesip tehdit etti

İstanbul'da yine aynı görüntüler! Yol kesip tehdit etti

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

Sultanahmet Meydanı'nda taşlı sopalı kavga

Sultanahmet Meydanı'nda taşlı sopalı kavga

Efsane kulüp küme düşürüldü

Efsane kulüp küme düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sizde de bu hastalık olabilir: Kakofobi!

Sizde de bu hastalık olabilir: Kakofobi!

Tüm dikkatler ellerde! Bu dövmeler ellerinizi eşsiz kılacak

Tüm dikkatler ellerde! Bu dövmeler ellerinizi eşsiz kılacak

Tartışmaların ardından kameraların karşısında istifa etti!

Tartışmaların ardından kameraların karşısında istifa etti!

AFAD, kafasına cips poşeti geçen tilkiyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Hayvanlar için seferber oldular

Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...

Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.