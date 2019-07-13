Bu ev göründüğü gibi değil! Gözleriniz yanılıyor olabilir

Peeta takma adı altındaki İtalyan sanatçı, statik yapıları, üzerine soyut şekiller çizerek, görsel olarak çarpıcı optik illüzyonlara dönüştürüyor. Sanatçı, yanılsamaların görüş açısına bağlı olduğu eriyen, morphing ve sürekli değişiyormuş gibi görünen duvar resimleri yapıyor. Peeta, resmi web sitesinde “Duvarları boyarken, amacım her zaman çevre bağlamdaki yapısal ve kültürel parametrelerle, ister mimari olsun ister olmasın bir diyalog oluşturmaktır” diyor.
Yukarıdaki fotoğraf Manheim, Almanya'da bir sokak köşesinde bir binanın. Peeta 2019 Stadt.Wand.Kunst duvar projesi için bu binayı boyadı ve farklı mavi, gri ve beyaz tonları kullanarak, şekil değiştiren bir yapı yanılsaması yaratmayı başardı. Sanatçı, “En başından beri bu binayı sevdim ve orijinal zevkini korurken dönüştürmek için multidisipliner becerileri birleştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım” dedi. Yapıtları için ilham kaynağının nereden geldiği sorulduğunda, Peeta, şunları söyledi: “Tasarım ve mimarlık gibi farklı disiplinlerden ilham aldım, çoğunlukla hem grafiti dünyasına ait hem de çoğu, ancak resim yaparken çevredeki bağlamın gözlemi bana ilham veren şey ”dedi.
“Uzun zamandır bir sprey ile duvarları ve tuvali airbrush ile boyadım, ancak boyaları sürmek için yağ kullandığım sürece sürekli olarak akrilikler, fırçalar ve rulolar içeren spreyler kullandım. Bir duvar resmi kapamaya başladığında, Peeta“ Kesinlikle büyüklüğüne bağlı. ”diyor.“ Bir günde bir duvar boyamayı başardım, ancak bir cephe boyamak için 20 güne ihtiyacım var. Son zamanlarda, çoğunlukla büyük ölçekli duvar projelerine (100-300 m2) dahil oldum, bu yüzden onları gerçekleştirmem için harcadığım ortalama süre 10-15 gün ”dedi.
Peeta, 1993 yılında ilk duvar resmini çizdiğini söyledi. “Büyüdüğüm evin yanında özel mülk küçük bir duvar” idi.
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