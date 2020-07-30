Bu filmler, seyredenin içini ısıtıyor! Keyifli vakit geçirmek için...

Sıkı sinema takipçisi olmayan insanların bile bildiği Forrest Gump, kült filmler listesinde rahatlıkla bulunabilir. Düşük IQ seviyesine sahip Forrest Gump, Jenny isimli film karakteri ile aşk yaşamaya başlar. Kennedy, Elvis Presley gibi isimler ile 50'lerden 70'lere kadar gerçekleşen tarihsel olaylar esnasında tanışır. Vietnam Savaşı'na kaza eseri katılan Forrest Gump'ın bilmeden aldığı kararların sonuçları çok büyük olur.

Hollywood dünyasından Yeşilçam'a, Yeşilçam filmlerinde Uzak Doğu sinemasına kadar her alanda duygusallık barındıran birçok film bulunur. Bu filmlerin birçoğu, yayınlanmasının üzerinden 50-60 yıl dahi geçse hala izlenebilir. İzlenebilirliğini uzun sürelere yaymasının tek bir sebebi olamaz. Yetenekli oyuncu kadrosu, gerçekçi ve akıcı hikayesi, yönetmeni gibi etmenler yıllarca keyifle izlenebilecek filmler ortaya çıkarıyor.

INTOUCHABLES (2011)

Aristokrat ve iş adamı olan Phillipe, boynundan aşağısını kullanamamasına neden olacak yamaç paraşütü kazasında felç olur. Driss ise hapishaneden yeni ayrılmış biridir. Bu sırada Phillipe'in 7/24 bakımını üstlenecek bakıcı arayışı vardır. Driss'in Phillipe'e bakımı ile başlayan hikaye çok güzel sahneler içeriyor. Normal koşullarda bir araya gelmeleri zor olan ikili hayatı birlikte deneyimlemeye başlar.

LITTLE MISS SUNSHINE (2006)

Amerikan yol hikayesini başarılı oyuncu kadrosu ile beyaz perdeye aktaran film, içinizi ısıtacak sahneler içeriyor. Ailenin en küçük bireyinin hayalleri için California'ya yola çıkan ailenin eski bir minibüs ile olan yolculuklarında başlarına gelen olaylar izlenmeye değer bir film ortaya çıkarıyor. IMDB üzerinden sinemaseverlerin oyları ile 10 üzerinden 7.8 puan alan bu filmi keyifle izleyebilirsiniz.

THREE IDIOTS (2009)

Ünü tüm dünyaya yayılmış başarılı yönetmen ve oyuncu Aamir Khan'ın 2009 yılında vizyona giren filmi 3 Idiots'i izlemesi çok eğlenceli. Her birinin farklı bir sebepten giriş yaptığı Hindistan'ın önemli okullarından birinde Rancho, Farhan ve Raju isimli karakterlerin arkadaşlıkları içimizi ısıtıyor. Aynı zamanda okulun profesörü ile aralarındaki çatışmaları barındıran film, eğitim sistemine ağır eleştiriler de içeriyor.

GOOD WILL HUNTING (1997)

Matt Damon'ın kariyeri için çok önemli bir dönüm noktası olan Good Will Hunting filminde başrolde emektar isim Robin Williams da bulunuyor. Geçmişindeki olaylardan kopamayan matematik dehası Will Hunting'i matematik profesörü Lambeau'un keşfetmesiyle bir şeyler değişir. İzlerken içinizi ısıtacak bu filmi izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz.

