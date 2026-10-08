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Samsung Galaxy F70 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Samsung, Galaxy F70 serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıkan Galaxy F70, daha önce piyasaya sürülen Galaxy A17'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. İşte telefonun beklenen özellikleri...

Samsung Galaxy F70 ortaya çıktı: İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Samsung, şubat ayında Galaxy F70e'yi, ağustos ayında ise Galaxy F70 Pro'yu tanıtmıştı. Şirketin şimdi de serinin standart modeli olacak Galaxy F70 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Telefon, Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesinde görüntülendi.

GALAXY A17'NİN YENİDEN MARKALANMIŞ VERSİYONU OLABİLİR

Galaxy F70, Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesinde SM-E176E model numarasıyla yer aldı. Bu model numarası, cihazın daha önce satışa sunulan Galaxy A17 ile bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Hatta telefon, Galaxy A17'nin tümüyle yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Nitekim Galaxy F70e de Galaxy A07'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya çıkmıştı.

Şirketin benzer bir stratejiyi Galaxy F70 için de uygulaması durumunda, yeni telefonun Galaxy A17 ile aynı teknik özellikleri paylaşması bekleniyor.

Samsung Galaxy F70 ortaya çıktı: İşte özellikleri 1


Samsung Galaxy A17

SAMSUNG GALAXY F70'İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy F70'in Galaxy A17'yi temel alması halinde 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekranın 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunacağı tahmin ediliyor.

Telefonun işlemci tarafında Exynos 1330 yonga setinden güç alabileceği belirtiliyor. Bellek ve depolama seçeneklerinin ise 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama şeklinde sunulması bekleniyor.

Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksel ana kameranın bulunabileceği ifade ediliyor. Bu kameraya 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameranın eşlik etmesi öngörülüyor. Ön tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alabilir.

Galaxy F70'in ayrıca 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 25 W kablolu şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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