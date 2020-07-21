Bu fobiler sizi çok şaşırtacak! Uzun kelime duyunca, delik görünce...

Bir insanın belirli nesneler ya da durumlar karşısında hissettiği hastalıklı derecedeki kaygı ve korku gibi hislere fobi denir. Tamamen kişiye özgü olan fobiler her ne kadar bilinen bir durum olsa da bazen şaşırtıcı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Merak uyandıran en değişik fobileri sizin için listeledik. İşte detaylar!

PANFOBİ - HER ŞEYDEN KORKMA FOBİSİ

Evet doğru duyduğunuz, panfobi ya da panofobi diye bilinen bu fobi türüne sahip olan insanlar var olan her şeyden korkuyorlar. Kişilerin kendi benliklerinden bile korkmasına neden olan panfobiye fobilerin fobisi de diyebiliriz. Bu fobi türüne sahip olanlar dünyadaki her şeyin bir kötülük düzeni üzerine kurulu olduğunu düşünürler ve aldıkları nefes bile onlar için korkutucu bir hale gelir.

HİPPOPOTOMONSTROSESQUİPPEDALİOFOBİ - UZUN KELİME FOBİSİ

Okurken yoruldunuz değil mi? Fobilere dair bir sözlükte bulabileceğiniz en uzun kelimeyle ifade edilen bu fobi, ironik bir şekilde uzun kelimelerden korkma fobisidir. Bu fobiye sahip olan insanlar o kadar şanssız ki, fobilerinin ismi zaten en büyük korkuları.

TRİPOFOBİ - DELİK KORKUSU

Tripofobi, herhangi bir yüzeyde bulunan kümelenmiş deliklere karşı hissedilen korku, iğrenme ve endişe gibi aşırı duygulara verilen isimdir. Bazı hastalıklarda oluşan su kabarcığı gibi kümeli şişkinlikler de tripofobiyi tetikler. Bazı kişilerde bu hastalık kusmaya kadar giden belirtiler gösterebilir. Tripofobiye ait görseller normalde de insanların ufak çapta rahatsızlık duyabileceği şekilde olduğu için bu konuya dair fotoğraflara bakmamanız önerilir.