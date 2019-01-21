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Bu forma okuldan kaçan öğrencileri ele veriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 21.01.2019 07:24 | Son Güncelleme

Çin'deki Guanyu şirketi, ürettiği son teknoloji üniformalar velilere derse girmeyen ya da okula hiç gelmeyen öğrencileri takip etme fırsatı sunuyor. 11 okulda kullanılmaa başlanan forma uygulaması ile ebeveynlerin ve öğretmenlerin içlerinin daha rahat olduğunu söylüyor.

Akıllı formalar her ne kadar beğeni toplamış olsa da eleştirildiği bazı yönleri de var. Mesela özel hayatın gizliliği ve çocukların gelişimine yönelik muhtemel etkileri. Öğrencileri bu iki durum nedeniyle olumsuz etkileyeceği düşünülen akıllı formalar negatif eleştirilerin de hedefi olmuş durumda. İşte detaylar...

İşte son teknoloji forma!

Çin'de Guizhou eyaletindeki 11 okulda kullanılan bu üniforma, üzerindeki çipler sayesinde çocuğun okula gelişi ve gidişi sırasındaki tüm hareketlerini izleyerek veli ve öğretmenleri bilgilendiriyor.
Yüz tanıma teknolojisiyle donatılan üniforma, öğrencilerin okula giriş ve çıkış zamanını kaydederek, istendiğinde bir mobil uygulama aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarının videosunu izleyebileceği bir sistem de sunuyor.
Üniformanın teknolojik donanımı, çocuğun derse girmemesi veya izinsiz bir şekilde okulu terk etmesi halinde otomatik bir ses alarmı devreye girerek durumu öğretmenlerine ve ebeveynlerine bildiriyor.
Öğrencinin derste uyuması halinde de bir alarm çalarak uyandırıyor. Bu akıllı üniforma GPS teknolojisi sayesinde öğrencinin hareketlerini takip ediyor.
Omuz kısmında bulunan iki çipin üniformanın 500 kez yıkanmaya ve 150 derece sıcaklığa karşı dayanıklı olduğu belirtilirken, Guizhou Guanyu Technology geliştirdikleri sistemin öğrencinin güvenliğini yüzde yüz sağlayabildiğini bildiriyor.
Okullarda kullanılmaya başlanan bu teknoloji, Çin'in 3 yıl önce dünyanın en büyük gözetim ağını kurma çalışmalarına başlamasının ardından yeni bir tehdit olarak da görülüyor.
Çin sokaklarındaki 20 milyondan fazla 'yüz tanıma' teknoloji kamerayla, 1.4 milyar vatandaşın kimlikleri 3 saniye içerisinde tanımlanabiliyor.
Sokaklardan sonra okullarda da bu teknolojinin yer alması, Çin'de eleştirileri de beraberinde getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
çin öğrenci Forma

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