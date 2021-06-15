Bu fotoğraf çok konuşulur! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'nın ilginç banyo pozu

Ezgi Mola, geçtiğimiz sezonun en çok sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı"nın önemli karakterlerinden Safiye'yi oynuyor. Yıllarca dizi kabul etmeyen ve ancak sıra dışı bir iş olursa televizyona döneceğini söyleyen ünlü oyuncu, aradığı rolü bulunca döktürmeye başladı. İzleyici Safiye'nin takıntılarından ve iyileşmeye yanaşmamasından zaman zaman sıkılsa da, Ezgi Mola'yı baş tacı ediyor. Dizinin ilk bölümünden beri ünlü oyuncunun olağanüstü performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giriyor. Ezgi Mola'nın bu kadar övülmesinde yıllarca komedi oynadıktan sonra drama geçmesinin de bir payı var. Sonuçta, bazı sinema filmleri hariç uzun zamandır onu dram projelerinde izleyebilen yoktu. "Masumlar Apartmanı"ndaki başarılı performansı onun için bir dönüm noktası oldu. Ama komediyi de elden bırakmadı. Ünlü oyuncu, neşeli paylaşımlarına ve insanları güldürmeye Instagram'dan devam ediyor.

Banyosundan paylaştı

Ünlü oyuncu, kendisi için özel olarak yapılan banyo aksesuarını paylaştı.

"Yani, banyomda böyle şeyler olmayacaksa da ne bileyim." notu ve kırmızı ışıklar takipçilerini çok güldürdü.

