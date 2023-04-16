Bu fotoğraf, Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vurdu! Arda Güler'in o anları sosyal medyayı kasıp kavurdu...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. İki sarı - lacivertli ekibin karşılaşması, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 81. dakikada Ankaragücü'nün 1-0 öne geçmesiyle sarsılan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla eşitliği sağlayan sarı - lacivertliler, 90+6'da Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1'lik üstünlük yakaladı ve 3 puanı cebine koyarak zirve yarışındaki iddiasını korudu.

ARDA GÜLER DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve 78 dakika sahada kalan Arda Güler, maça damgasını vuran isimler arasında yer aldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Müsabaka boyunca 77 kez topla buluşan Arda Güler, 41 pas denemesinin 36'sında başarı sağladı. 4 kilit pas atan Güler, 11 ortasının 4'ünü takım arkadaşlarına aktardı.

6 uzun topun 4'ünü arkadaşlarıyla buluşturan 18 yaşındaki genç yıldız, 3 şut denemesinin 2'sinde kaleci Gökhan Akkan'ı zorladı. 15 ikili mücadelenin 8'inden galip ayrılan Güler, 2 hava topunun da 1'ini kazandı.

Maç boyunca etkili performansıyla dikkat çeken Arda Güler, estetik hareketleriyle de taraftarların beğenisini topladı.

O FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmanın 43. dakikasında 3 Ankaragücü futbolcusunu oyundan düşüren ve kaleciyle karşı karşıya kalan başarılı futbolcunun o andan çekilen fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Futbolseverler, Arda Güler'in o fotoğrafını paylaşarak genç futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

