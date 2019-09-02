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Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

8 yaşındaki çocuğun otizmli sınıf arkadaşıyla el ele tutuştuğu fotoğraf internette paylaşım rekoru kırdı. İşte o örnek davranış...

8 yaşındaki iki sınıf arkadaşının el ele tutuştuğu yürekleri ısıtan fotoğraf internette paylaşım rekoru kırarken, iyiliğin gücünü gösteriyor. Courtney Moore oğlu Christian'ı okulun ilk günü Wichita, Kansas'taki Minneha Core Knowledge İlköğretim Okulu'na götürdü. Moore daha sonra oğlunu ağlayan bir çocuğun yanında otururken gördü.

O ÇOCUĞUN OTİZMLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu durumdan gurur duyan anne oğlunun sınıf arkadaşının elinden tutup onunla okula doğru yürüdüğü esnada fotoğraflarını çekti. Moore'un Facebook'ta yayımladığı fotoğraf o günden beri 26 binden fazla kez paylaşıldı ve sonrasında Connor isimli 8 yaşındaki diğer çocuğun otizmli olduğu ortaya çıktı.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Moore, Facebook'tan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Oğlumla o kadar gurur duyuyorum ki... Üzgün bir çocuğu köşede ağlarken gördü ve onu teselli etmek için yanına gitti, elini tuttu ve birlikte okula girdiler! Böyle sevgi dolu, merhametli bir çocuk yetiştirdiğim için onur duyuyorum! Kocaman bir yüreği var. Okulun ilk günü güzel başladı.

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'TEŞEKKÜR ETTİĞİMİ SÖYLE'

Fotoğraf Connor'ın annesi April Crites'in de dikkatini çekti ve Moore'a ulaşan Crites, Christian'in şefkati için teşekkür etti. Crites, Facebook yorumunda, “Oğluna ona çok teşekkür ettiğimi söyle! Destek olduğu o küçük çocuk benim oğlum ve otizmli. Farklı olduğu için zorbalığa uğramasından her gün endişeleniyorum ama oğlunuz resmen yüreğimi ısıttı. Onun gibi çocuklar daha fazla olsaydı böyle şeyler için endişelenmezdim” diye yazdı.

ARALARINDA KALICI BİR DOSTLUK BAŞLADI

Connor da bu basit davranışın okulun ilk günündeki endişelerini unutturması için yeterli olduğunu düşünüyor. KAKE kanalına konuşan Connor şunları söyledi: Bana iyi davrandı. Okulun ilk günüydü ve ağlamaya başladım, sonra bana yardım etti ve mutlu oldum. Beni buldu ve yardım eli uzattı, mutluluk gözyaşları döktüm.

Annelere göre bu güzel davranış iki çocuk arasında kalıcı bir dostluğun başlangıcını gösteriyor. KAKE kanalına konuşan Moore, “Gerisi zaten malum, aralarında ayrılmaz bir bağ var” dedi.

NAZİK BİR DAVRANIŞ FARK YARATABİLİR

“Renklerin, cinsiyetin, engelin hiçbir önemi yok. Sadece nazik olun, kalbinizi açın. Bu dünyada ihtiyacımız olan şey bu" diye konuşan Crites'a göre fotoğraf aynı zamanda nazik bir davranışın fark yaratabileceğini de gösteriyor.

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