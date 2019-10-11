Bu fotoğraflarda photoshop yok! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bazen öyle fotoğraflar karşınıza çıkar ki ilk başta kesin üzerinde uynanmış diye düşünürken anlamak için birkaç kere bakmak ya da doğanın sunduğu harikalara teşekkür etmek gerekir. Sizin için “kesin Photoshop var bunda” diyeceğiniz, ama herhangi bir oynama olmayan fotoğrafları bir araya getirdik. Şaşırmaya hazır olun!

1. Geleceğe Dönüş filminden bir sahne gibi, sanki araç havalanıp gitmiş.

2. Köpek alev almadı, sadece üzerine toz boya döküldü.

3. Dev çocuk dağların arasında.

4. Gerçek hayatta farklı, aynadaki yansıması farklı bir tablo.

5. Dali’nin “Belleğin Azmi” tablosunun gerçeği.

6. Rusya’daki bu stadyum gerçek olamayacak kadar güzel bir manzaraya sahip.

7. İki farklı fotoğraf adeta birleştirilmiş gibi.

8. Gövdesini kafasının arkasına gizlemeyi başarabilmiş bir inek.

9. Neon aydınlatmalı köpek.

10. Kahve o deliklerden nasıl dökülmüyor diye düşünüyorsanız biraz daha dikkatli bakın.

11. İki farklı fotoğrafmış gibi görünüyor.

12. Bir pencerede 4 mevsim.

13. Balıklar fotoğrafa sonradan eklenmiş gibi...

14. Tavandaki lambanın kahvenin içinde gökdelene dönüşmesi.

15. Dört farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşmuş tek bir fotoğraf değil.

16. Arabayı görebildiniz mi?

17. Gökyüzü ile aynı renk olan duvar

18. Suyun temizliği...

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