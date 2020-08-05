Bu gerilim filmlerini kimse bilmiyor! İşte az bilinen ama çok başarılı gerilim filmleri...

Gerilim filmlerini izlerken salgılanan hormonlar, vücudunuz için tam bir keyif kokteyli haline gelerek gerilim filmlerini sevmenizi sağlar. Eğer bilinen bütün popüler gerilim filmlerini izlemiş ve az bilinen filmleri arıyorsanız, size adı çok duyulmamış ama gerilim seviyesi gayet yüksek filmlerin yer aldığı bir liste hazırladık.

AZ BİLİNEN GERİLİM FİLMLERİ

10. Fractured (2019) - 6,4

Ray Monroe ve ailesi geçirdikleri trafik kazası sonucunda hastaneye gider. Eşi ve kızını hastanede kaybeden adam, tüm uğraşlarına rağmen onlara dair en ufak bir ize rastlamaz ve hastane kayıtları da esrarengiz biçimde silinmiştir.

9. Hush-Sessiz (2016) - 6,6

Konuşma ve duyma yetisini kaybetmiş bir yazar olan Maddie, bir akşam dağ evinde kitabı üzerine çalışırken bilgisayarına kendisinin o anda uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı gönderilir ve dışarıdaki birisi tarafından izlendiğini anlar.

8. The Invitation-Davet (2015) - 6,6

Will ve Eden harika bir çiftken yaşanan kötü bir olayla çocuklarını kaybederler ve Eden ortadan kaybolur. İki yıl sonra yeni bir eşle aniden ortaya çıkan Eden, eski arkadaşlarının toplandığı bir davet verir. Will ve sevgilisinin de katıldığı bu davette bir süre sonra işler tuhaflaşmaya başlar.