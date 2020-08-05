Bu gerilim filmlerini kimse bilmiyor! İşte az bilinen ama çok başarılı gerilim filmleri...

Gerilim filmlerini izlerken salgılanan hormonlar, vücudunuz için tam bir keyif kokteyli haline gelerek gerilim filmlerini sevmenizi sağlar. Eğer bilinen bütün popüler gerilim filmlerini izlemiş ve az bilinen filmleri arıyorsanız, size adı çok duyulmamış ama gerilim seviyesi gayet yüksek filmlerin yer aldığı bir liste hazırladık.
AZ BİLİNEN GERİLİM FİLMLERİ
10. Fractured (2019) - 6,4
Ray Monroe ve ailesi geçirdikleri trafik kazası sonucunda hastaneye gider. Eşi ve kızını hastanede kaybeden adam, tüm uğraşlarına rağmen onlara dair en ufak bir ize rastlamaz ve hastane kayıtları da esrarengiz biçimde silinmiştir.
9. Hush-Sessiz (2016) - 6,6
Konuşma ve duyma yetisini kaybetmiş bir yazar olan Maddie, bir akşam dağ evinde kitabı üzerine çalışırken bilgisayarına kendisinin o anda uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı gönderilir ve dışarıdaki birisi tarafından izlendiğini anlar.
8. The Invitation-Davet (2015) - 6,6
Will ve Eden harika bir çiftken yaşanan kötü bir olayla çocuklarını kaybederler ve Eden ortadan kaybolur. İki yıl sonra yeni bir eşle aniden ortaya çıkan Eden, eski arkadaşlarının toplandığı bir davet verir. Will ve sevgilisinin de katıldığı bu davette bir süre sonra işler tuhaflaşmaya başlar.
7. It Follows-Peşimdeki Şeytan (2014) - 6,8
Hoşlandığı kişiyle bir harabeye gittikten sonra kendini baygın halde bulan Jay, o andan sonra artık kendisini bir şeylerin takip ettiğine emindir.
6. The Gift (2015) - 7,0
Yeni evli bir çift olan Simon ve Robyn'in hayatı, Simon'un lise arkadaşıyla karşılaşmalarından sonra değişir. Lise arkadaşından gelen tuhaf bir hediyeyle geçmişin tüm gizemli kapıları yeniden açılacaktır.
5. Coherence-Paralel Evren (2013) - 7,2
Sıradan bir akşam yemeği için toplanan bir grubun tüm hayatı, o gece dünyanın yakınından geçecek olan bir kuyruklu yıldızın sebep olduğu elektrik kesintisiyle sonsuza dek değişir.
4. Forgotten (2017) - 7,4
Jin Seok, kaybolduktan 19 gün sonra bambaşka biri olarak geri dönen kardeşinin başına gelen gizemli olayları aydınlatmaya kararlıdır.
3. Gizli Oda (2011) - 7,4
Yetenekli bir orkestra şefi olan Adrian, sevgilisinin ortadan kaybolmasıyla yıkılır. Uzun bir süre sonra kendini toparlayıp hayatına yeni birisini alan Adrian yavaş yavaş bu kayboluşun sırrını çözmeye başlar.
2. Train To Busan-Zombi Ekspresi(2016) - 7,5
Sok-woo ve kızı Busan'a giden trende, aniden tüm ülkeye yayılan ve insanları zombiye dönüştüren bir virüs salgınının sonucunda yaşam mücadelesi vermeye çalışırlar.
1. The Invisible Guest-Görünmeyen Misafir (2016) - 8,1
Evli bir iş adamı olan Adrian, bir gün dağ evinde kendisini sevgilisinin cesedinin yanında bulur ve polis tarafından tutuklanır. Olaylardan sıyrılabilmek için ülkenin en iyi avukatına başından tüm geçenleri anlatmak zorundadır.
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