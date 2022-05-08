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Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz! Kocaelispor-Altınordu maçında öyle bir gol oldu ki...

08.05.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son anlarında gelen gol maçın önüne geçti. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek o anlara taraftarlar bile şaştı kaldı.

Bu gol uzun yıllar hafızalardan çıkmaz! Kocaelispor-Altınordu maçında öyle bir gol oldu ki...

Ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma yarışı içinde olan Kocaelispor ile Altınordu karşılaştı. Maçın son bölümüne 2-1 üstün giren Altınordu'dan çok büyük bir hata geldi.

SERBEST VURUŞ SANDI, TOPU YERE BIRAKTI

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Kocaelispor bir pozisyonda ofsayta düştü ve maçın hakemi Ali Palabıyık avantaja oynattı. Top, Altınordu'nun kalecisine geldi. Kaleci, hakemin ofsayt verdiğini düşünerek topu yere bıraktı. Bunu fırsat bilen Kocaelisporlu Dimitrios Kolovos koşarak topa vurdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

YOĞUN İTİRAZ!

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Bu golün ardından Altınordu takımı oyuncuları maçın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Ali Palabıyık'ın kararı değişmedi ve gol geçerlilik kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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