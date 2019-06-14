Bu görsellerde photoshop olmadığına inanamayacaksınız!

Tabiat ana en iyi sanatçılardan biridir. Bol miktarda renk, ifade ve hatta duyguları vardır. İhtiyacınız olan tek şey, etrafınızda olup bitenleri gözlemleyen keskin bir göz. Ne yazık ki, bugünün teknoloji çağında ve tabii ki Photoshop'ta, her manzarayı ve her şeyi değiştiriyoruz. Ancak doğal fotoğrafların çoğu manipüle edilse de istisnalar var. Bazı insanlar, dünyamızın sunduğu görkemli güzelliği yakalamak için doğru zamanı buldukları için şanslılar.

İşte photoshopsuz o muhteşem görseller...



