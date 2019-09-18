Bu görüntüler sayesinde serbest kaldı

Buca'da market işleten Adem Bayraktar ile eşi Ayşe Bayraktar'ın oturduğu evden, 2016 yılının Aralık ayında, giriş kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldı. Ayşe Bayraktar, evine gitmek için apartmana girdiğinde, iki erkeği kapıdan çıkarken gördü. Karakolda, kendisine gösterilen sabıkalı fotoğraflarından Can C.'yi teşhis etti. Polis tarafından yakalanan Can C., suçlamayı kabul etmedi ama tutuklanmaktan kurtulamadı. Hakkında, 'Evden hırsızlık' suçundan 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AYŞE BAYRAKTAR’IN İFADESİ TUTUKLATTI

İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2017 yılının şubat ayındaki ikinci duruşmasında ifade veren müşteki Adem Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz marketi eşimle beraber dönüşümlü çalıştırıyoruz. Ben evden 18.30 civarında ayrıldım. Gittikten 15 dakika sonra eşim, kapının kırıldığını ve hırsızlık yapıldığını söyledi. Polise bildirdik. Eşim eve gelirken, apartmandan çıkan iki kişi ile karşılaşmış. Kapıdan önce kapüşonlu kişinin çıktığını, arkasından da yaptığı teşhiste sanığın çıktığını söyledi. Hatta emniyette sanık suçunu bile kabul etti. Şikayetçi olmamamız için de polis aracılığı ile 4 bin lira para verdi. Ardından da karakolda imza atarken, avukatından olay saatinde bürosunda olduğuna dair görüntülerin olduğunu duyunca, parayı benden geri istedi. Ben parayı ona değil polise verdim. Eşimin söylediklerinden, benimle sonradan diyaloglarından, olayı sanığın yaptığından eminim. Şikayetçiyim."