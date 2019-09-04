Bu gözler bunu da gördü! Uçağa atla bindi

Flirty isimli minik at, American Airlines’ın Illinois, Chicago’dan Nebraska, Omaha’ya yapılan uçuşunda fark edildi. Koltukların arasında duran uysal hayvan pek çok yolcu tarafından görüntülendi. Uçağa binmeden önce çekilen videolarda da minyatür atın havaalanında küçük adımlarla yürüdüğü görüldü.

GEÇEN AY İZİN ÇIKMIŞTI

ABD Ulaştırma Bakanlığı geçen ay "son yönetmeliği" resmen açıklayarak minyatür atların, kediler ve köpeklerle birlikte yolcu uçaklarına binmesine izin verildiğini bildirdi. Bazı ihtilafların ardından ABD’de, uçuş esnasında manevi destek için hangi hayvanlara izin verileceği konusunda tartışmalar sürüyordu. Yönetmelikte, “En çok kullanılan hayvanların (köpekler, kediler ve minyatür atlar) hizmet hayvanları olarak kabul edilmesini sağlamak için uygulama çalışmalarına odaklanacağımızı belirttik” ifadeleri yer aldı.

HANGİ HAYVANLAR OLACAĞI HAVAYOLLARININ İNİSİYATİFİNDE

Öte yandan uçuş esnasında hangi hayvanların yolcularla seyahat etmesine izin verileceği, hala havayolu şirketlerinin inisiyatifinde. Pek çok hava yolu şirketi de hangi hayvanlara izin vereceğine karar vermiş durumda. American Airlines, sadece kedi, köpek ya da minyatür atların manevi destek için uçuşlarda yer almasına izin veriyor.