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Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

Güneş gözlüğü üreticisi Tens geliştirdiği gözlük lensleri sayesinde kullanıcılarına Wes Anderson filmlerindeymiş gibi yaşama imkanı sunuyor.

Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!

3 arkadaş tarafından kurulan İskoç markası Tens, dünyayı Wes Anderson filmleri gibi gösteren güneş gözlükleri üretti. Kendini farklı şeyleri görmekten dolayı gurur duyan bir marka olarak tanımlayan Tens 2014 yılında kuruldu. Şirketin Spectachrome adı verilen güneş gözlükleri için ilk olarak Indiegogo üzerinden bir kampanya başlatıldı. Kısa süre içerisinde hedeflenen miktarı geçen kampanya 700 kişi tarafından destek gördü. Şirket, şu ana kadar 75 bin dolarlık bir fon topladı.

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Moonrise Kingdom (Yükselen Ay Krallığı), The Royal Tenenbaums (Tenenbaum Ailesi), Hotel Chevalier (Otel Chevalier) filmlerindeki renk skalasını barındıran gözlük vintage görüntüsüyle de beğeni topluyor. Spectachrome gözlüğünün tanıtımı için hazırlanan filmde de Wes Anderson göndermeleri bulunuyor. Şirket gözlüğün tanıtımında yönetmenin hayran kitlesinin favori mekanlarından olan Milano, Como Gölü ve İsviçre, Furka Geçidi de yer alıyor. Fikir akıllarına geldiğinde de bir gezide olan üç arkadaş hazırlanan reklam filminde de projenin gelişim sürecini bir dakikada anlatıyor. Fotoğraflara uygulanan sıcak ve zengin filtreleri güneş gözlüğü camlarında kullanma fikrini bulan ekip, sayısız prototip denemesi ve kitle fonlamasıyla gözlüğün üretimine başlayabildiklerini söylüyor. Wes Anderson filmlerinin havasını yakalayan ekip deneme aşamasındayken de pozitif yorumlar alıyorlar. Öyle ki; tasarım sürecinden sonra üretilen ilk prototipi deneyen kişiler fikrin kaynağını söylemeden kendilerini Wes Anderson filmlerinde gibi hissettiklerini ifade ediyor.

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Tens kurucu üyelerinden Kris Reid Spectachrome için hazırlanan basın bildirisinde, güneş gözlüğü sayesinde 70’lerin güneşte solmuş kartpostallarının içinde gibi hissetmek mümkün diyor. Diğer ortak Marty Bell ise dijital kameralarda bulunan filtreleri gerçek dünyaya taşıyacak bir misyon üstlendiklerini söylüyor. “Sadece fotoğrafları değil gerçek hayatı filtrelemek istiyoruz. Tens markasının esas ilham kaynağı uygulamalara ve kameralara ihtiyaç duymadan bu hissi yaşayabilmek.”

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Markanın destekçisi Sir Richard Branson bu gözlüklerle dünyanın inanılmaz göründüğünü ve başka hiçbir şeye gerek olmadığını söylüyor. İskoçya’da tasarlanan Spectachrome lens filtresi Fransa’da geliştiriliyor, Kuzey İtalya’da üretiliyor Organik reçine malzemesine sahip lensler çizilmeye dayanıklı ve ultraviyole korumalı olarak tasarlanmış. Çerçevesi el yapımı olan gözlüklerin ön siparişleri de kendi sitesinden devam ediyor.


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