Bu güncelleme ile F1 2019 oyununa destek veriliyor

Bu güncelleme ile geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren F1 2019 oyununa destek veriliyor. Güncellemeyle ayrıca sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü de çözülüyor.

Güncelleme ile Radeon ReLive uygulamasında YouTube’a girişte yaşanan sorun, GPU belleğinin gereğinden fazla kullanılması ve Hyper-V etkin olan Windows PC’lerdeki performans sorunları çözülüyor.

Dota 2 oyununda tam ekrana geçişteki sorunlar, ASUS TUF Gaming FX505 modelinteki GPU bağlantı sorunu ve AMD işlemcili ACER Swift 3 modleindeki sorunlar da güncelleme ile çözülüyor. Ancak son üç sorunu kökten çözebilmek için son güncellemeyi temiz kurulum ile kurmanız gerekiyor. AMD’nin belirttiğine göre aksi durumda sorunlar yine tekrar edebilir.

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