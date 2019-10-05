Bu haberi okuyunca hemen bir evcil hayvan alacaksınız

Günümüzde depresyonun birçok insanın yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Medical Park İzmir Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, depresyon hastalığında da hayvan destekli tedavilerin uygulandığını söyledi.

EVCİL HAYVAN BESLEMEK ÖZGÜVENİ DE ARTIRIYOR

Gülveren, “Hayvan destekli tedaviler, yaşam kalitesini artırırken, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hallerinin korunmasına yardımcı oluyor. Hayvan etkileşiminde olan insanlarda ise özgüven artışı, dengeli ruh hali ve bununla birlikte gelişen sağlıklı bir sosyal çevre gözleniyor. Depresyonun en belirgin semptomları olan istek kaybı, enerji düzeyinde azalma, mutsuzluk ve günlük yaşamın sorumluluklarını yerine getirmede zorlanmadır. Depresyon tedavi protokollerinde, yürüyüş de olmak üzere değişik spor aktiviteleri önerilir. Bu kapsamda bir evcil hayvanla yapılacak olan kısa yürüyüşler tedavi derinliğini artıracaktır” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN DE BİRÇOK ÖNEMİ VAR

Evcil hayvanların çocuklar üzerinde de olumlu etkilerinden bahseden Gülveren, “Çocuk ve hayvan arasında gelişen sosyal etkinlikler, aile bağlarının güçlenmesini sağlar. Çocuk empatiyi, doğru iletişim kurabilmeyi ve paylaşmayı öğrenir. Sorumluluk aldıkça özsaygısı ve özgüveni artarak gelişir. Evcil hayvan sorumluluğu alan çocukların, sosyal becerilerinin arttığı, bireysel kararlar verebilme yeteneklerinin yükseldiği ve daha dışa dönük olduğu gözlemlenmektedir” diye konuştu.