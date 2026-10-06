İstanbul'un göbeğinde: Yerin bin 200 metre altından termal su çıkarıldı! 42 derece

İstanbul'da yaşayan vatandaşların termal turizm için Yalova, Bursa ve Afyonkarahisar gibi merkezlere yöneldiğini belirten proje yetkilileri, Esenyurt'taki kaynakların kentin içerisinde termal turizmin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade ediyor. Kıraç ve Saadetdere çevresinde geçmişten bu yana bilinen termal kaynakların değerlendirilmesiyle ilçenin sağlık, konaklama ve termal turizm açısından yeni bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

BİN 200 METRE DERİNLİKTEN 42 DERECE SICAKLIĞINDA SU

Esenyurt'taki termal potansiyelin temelini ise yerin yaklaşık bin 200 metre altından çıkarılan sıcak su oluşturuyor. Proje yetkilisi Cihan Aydın, bölgede 42 derece sıcaklığında termal su bulunduğunu belirterek, suyun ilçedeki yeni yatırımlarda kullanılacağını söyledi.

Aydın, "Yerin yaklaşık bin 200 metre altında 42 derece bir suyumuz çıkmaktadır. Projemizin içerisinde hastane, termal otel ve medikal alanlar bulunuyor. İnsanlar burada sağlık hizmetlerinden, konaklamadan ve termal imkanlardan yararlanabilecek" dedi.

Bölgede bulunan termal suya ilişkin geçmiş yıllarda yapılan bilimsel analizler de kaynakların özelliklerini ortaya koyuyor. 28 Ocak 2016 tarihli İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Balneoloji Laboratuvarı analiz raporunda, Kıraç Termal Tesisi'nden alınan su numunesinin kimyasal özellikleri incelendi.

ANALİZLERDE YÜKSEK MİNERALİZASYON DİKKAT ÇEKTİ

Raporda suyun pH değeri 7,57, elektriksel iletkenliği 8.580 S/cm, toplam mineralizasyonu ise 5.098,462 mg/L olarak ölçüldü. Analizde suyun sodyum ve klorür başta olmak üzere çeşitli mineraller içerdiği kaydedildi. Sodyum miktarı 1.620,795 mg/L, klorür miktarı ise 2.719,015 mg/L olarak belirtildi.

Esenyurt'un termal kaynakları İstanbul'a ilişkin çeşitli çalışmalarda da yer aldı. İstanbul Kent Konseyi tarafından hazırlanan Esenyurt raporunda, ilçenin Kıraç ve Saadetdere bölgelerinde termal kaynakların bulunduğu, bazı kaynaklara yaklaşık bin 200 metre derinliklerde ulaşıldığı ifade edildi.

Termal kaynakların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte Esenyurt'ta yalnızca konut ve ticari yapılaşmanın değil, termal turizm ve sağlık turizminin de gelişmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul'un yoğun nüfuslu ilçelerinden Esenyurt'un, termal su kaynakları üzerinden farklı bir turizm kimliği kazanması amaçlanıyor.

TERMAL SU, 49 KATLI PROJENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Esenyurt'ta bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerden biri ise yaklaşık 160 metre yüksekliğindeki 49 katlı yapıdan oluşuyor. Rezidans, otel, hastane ve medikal alanların yer aldığı projede termal suyun da kullanılması planlanıyor.

Proje içerisinde yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik termal alan oluşturulması planlanırken, kadınlara özel yaklaşık 4 bin metrekarelik ayrı bir bölümün de bulunacağı belirtiliyor. Termal alanlarda farklı konseptlerde hamam, havuz ve dinlenme bölümlerinin yer alması planlanıyor.

Yönetim kurulu başkanı Cihan Aydın, çalışmaların Esenyurt'un termal kimliğinin daha fazla tanınmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirterek, "Amacımız Esenyurt denildiğinde İstanbul'un termal bölgesi olduğunun da bilinmesi. İnsanlar İstanbul'dan çıkmadan kendilerine zaman ayırabilecekleri bir merkez bulsun istiyoruz" diye konuştu.

İnşaat çalışmaları devam eden projenin 2027 yılının ocak ayında hizmete açılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Esenyurt'ta termal suyun konaklama, sağlık ve sosyal kullanım alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve ilçenin İstanbul içerisinde termal turizm açısından yeni bir cazibe noktası haline gelmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır