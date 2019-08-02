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Bu hafta 6 yeni film sinema salonlarına konuk oluyor

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SİNEMA TV  | 02.08.2019 08:25 | Son Güncelleme

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek.

Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" izleyiciyle buluşacak - Ufuk Özkan ve Bülent Çolak'ın başrolünde oynadığı "Geniş Aile" serisinin devam filmi, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bu hafta 6 yeni film sinema salonlarına konuk oluyor

Geniş Aile Komşu Kızı

Geniş Aile Komşu Kızı
Cüneyt İnay'ın yönettiği Geniş Aile serisinin devam filminin başrollerinde yeniden Ufuk Özkan ve Bülent Çolak yer alıyor. Özkan ve Çolak ikilisine Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır'ın eşlik ettiği filmin hikayesi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışan iki adamın yolunun bir kızla kesişmesi üzerinden ilerliyor.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli" serisinin ilk "spin-off" filmi izleyici ile buluşacak. Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor. Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin son bölümünün görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela yaptı.

Jinna: Karabasan

Jinna: Karabasan
Ebru Delibaş'ın yönettiği; Sena Özcan, Vedat Delibaş, Kenan Balık ve Batuhan Zeybek'in oynadığı "Jinna: Karabasan", Kapadokya'daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan genç bir gazetecinin hikayesini anlatıyor.

Luis ve Uzaylı Dostları

Luis ve Uzaylı Dostları
Christoph Lauenstein ve Wolfgang Lauenstein'in yönettiği animasyon yapım "Luis ve Uzaylı Dostları", okulda pek de arkadaşı olmayan genç Luis'in, evlerine düşen üç uzaylıyla arkadaş olmasını konu alıyor.

Ölü Yatırım

Ölü Yatırım
Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrollerini paylaştığı "Ölü Yatırım", mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin başlarından geçen absürt olaylar etrafında dönüyor. Neslihan Yıldız Alak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı'ya Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Seyithan Özdemir ve Köksal Engür eşlik ediyor.

Yüzleşme

Yüzleşme
François Ozon'un prömiyeri Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen yeni filmi "Yüzleşme"; çocukluk arkadaşı olan Alexandre, François ve Gilles adındaki üç adamın kişisel deneyimlerini, aile ve iş ilişkileri üzerinden ele alarak kıyaslıyor. Travma ve cesaret konularına farklı açılardan yaklaşan filmde Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko ve Helene Vincent rol aldı.
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