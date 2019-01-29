Oyun dünyasının şu aralar durgun günler geçirdiği inkar edilemez. Önümüzdeki iki aylık süreçte AAA kalitesinde bir kaç yapım raflardaki yerini almış olacak. Fakat bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda sivrilen bir isim olmadığını görüyoruz.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım. Bu haftaki listemizde yine Switch için yayınlanacak olan indie yapımların yaygın olduğunu görüyoruz.
29 Ocak Salı
Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One)
Genesis Alpha One (PS4, Xbox One, PC)
TrainerVR (PS4)
DeadLand VR (PS4, PC)
Earth Atlantis (PC)
Sphinx and the Cursed Mummy (Switch)
My Little Riding Champion (Switch)
Air Conflicts Double Pack (Switch)
Mages of Mystralia (Switch)
30 Ocak Çarşamba
Drowning (PS4, Switch)
Goodbye Deponia (PS4)
Hyperide (Switch)
31 Ocak Perşembe
Sunless Skies (PC)
Worbital (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Bombfest (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Necrosphere Deluxe (PS4, PS Vita, Switch)
Halcyon 6: Starbase Commander (Switch)
Stray Cat Doors (Switch)
Dragon: Marked for Death (Switch)
Piczle Colors (Switch)
Airheart – Tales of Broken Wings (Switch)
Downwell (Switch)
Zombie Night Terror (Switch)
Tangledeep (Switch)
Onigiri (Switch)
NightCry (PS Vita)
1 Şubat Cuma
Ace Combat 7: Skies Unknown (PC)
WarGroove (Xbox One, Switch, PC)
Dragons: Dawn of New Riders (PS4, Xbox One, Switch, PC)
8-Bit Hordes (PS4, Xbox One)
Animal Super Squad (Xbox One)
Song of Memories (PS4)
Royal Assault (PS4)
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