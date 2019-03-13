Şu aralar oyun gündeminin hayli hareketli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Merakla beklenen pek çok oyun ardı ardına raflardaki yerini aldı. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, yine merak edilen bazı oyunların satışa sunulacağını görüyoruz.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde göze çarpan ilk isim The Division 2. Ubisoft imzası taşıyan yapım PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.
Listede öne çıkan bir diğer isim ise anime tutkunlarının merakla bekledikleri açık dünya temalı One Piece oyunu. One Piece World Seeker da aynı The Division 2 gibi PC, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini alacak.
12 Mart Salı
MX Vs ATV All Out: Anniversary Edition (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Ghost of a Tale (PlayStation 4, Xbox One)
LEGO Marvel Collection (PlayStation 4, Xbox One)
The Wizards (PlayStation 4)
RICO (PlayStation 4)
Claybook (Nintendo Switch)
Truberbrook (PC)
13 Mart Çarşamba
Baba Is You (Nintendo Switch, PC)
The Arcslinger (PlayStation 4)
RICO (Xbox One)
14 Mart Perşembe
RICO (Nintendo Switch, PC)
Motorsport Manager (Nintendo Switch)
15 Mart Cuma
Tom Clancy’s The Division 2 (PlayStation 4, Xbox One, PC)
One Piece: World Seeker (PlayStation 4, Xbox One, PC)
The Caligula Effect: Overdose (PlayStation 4, Switch, PC)
Blood Waves (PlayStation 4, Xbox One)
Sephirothic Stories (PlayStation 4, Xbox One)
The LEGO Movie 2 Videogame (Nintendo Switch)
Moero Chronicle Hyper (Nintendo Switch)
The Childs Sight (PC)
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