Bu hafta çıkacak oyunlar açıklandı

Peki bu hafta çıkacak oyunlar arasında göze çarpan isimler hangileri? Aslında son derece kalabalık bir listele karşı karşıya olmamıza karşın, öne çıkan tek bir oyun bulunuyor. O da Total War serisinin yeni halkası olan Three Kingdoms.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile baş başa bırakalım.

21 Mayıs Salı

Team Sonic Racing (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Dauntless (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Observation (PlayStation 4, PC)

American Fugitive (PlayStation 4, PC)

Slay the Spire (PlayStation 4)

Dragon Fantasy: The Volumes of Westeria (PlayStation 4)

Skelly Selest (PlayStation 4)

Virtual Virtual Reality (PlayStation VR)

Everybody’s Golf (PlayStation VR)

Fission Superstar X (Xbox One)

Marenian Tavern Story: Patty and the Hungry God (Xbox One)

Resident Evil (Nintendo Switch)

Resident Evil 0 (Nintendo Switch)

Resident Evil 4 (Nintendo Switch)

Assassin’s Creed III Remastered (Nintendo Switch)

22 Mayıs Çarşamba

The Last Door – Collector’s Edition (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Gunlord X (Nintendo Switch)

Splitgate: Arena Warfare (PC)

23 Mayıs Perşembe

Total War: Three Kingdoms (PC)

Battalion 1944: Eastern Front (PC)

Pathologic 2 – Part 1 (PC)

American Fugitive (Nintendo Switch)

TT Isle of Man: Ride on the Edge (Nintendo Switch)

Wonder Boy Returns (Nintendo Switch)