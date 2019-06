Bu hafta çıkacak oyunlar listesi

Samurai Shodown (PlayStation 4, Xbox One) Car Mechanic Simulator (PlayStation 4, Xbox One) Monster Jam Steel Titans (PlayStation 4, Xbox One, PC) We. The Revolution (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) Attack of the Toy Tanks (PlayStation 4, PS Vita) Kid Tripp (PlayStation 4, PS Vita) Pool Nation FX (PlayStation 4) Paper Dolls: Original (PlayStation 4) Akash: Path of the Five (PlayStation 4) Medusa and Her Lover (PlayStation 4) Counter Fight 3 (PlayStation 4) Irony Curtain: From Matryoshka with Love (PlayStation 4) Bloodstained: Ritual of the Night (Nintendo Switch) Devil May Cry (Nintendo Switch)

26 Haziran Çarşamba

Kamiko (PC)

Shadow Fencer Theatre (Xbox One, PC)

Attack of the Toy Tanks (Xbox One)

27 Haziran Perşembe

The Sinking City (PlayStation 4, Xbox One, PC)

War Tech Fighters (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Fort Boyard: The Game (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Furwind (PlayStation 4, PS Vita, Nintendo Switch)

Nekopara Vol. 3 (PlayStation 4, Nintendo Switch)

MotoGP 19 (Nintendo Switch)

Graveyard Keeper (Nintendo Switch)

Irony Curtain: From Matryoshka with Love (Nintendo Switch)

28 Haziran Cuma

F1 2019 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Irony Curtain: From Matryoshka with Love (Xbox One)

Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch)

30 Haziran Pazar

Ultracore (Nintendo Switch)

