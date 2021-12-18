Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Aralık 2021 Şarkılar Bizi Söyler konukları...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta hem televizyon ekranından hem de müzik dünyasından önemli isimler yer alacak. Peki bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

18 ARALIK 2021 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI!

Kanal D ekranlarında Cumartesi günleri yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları araştırılıyor. Sevilen program önceki hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelmişti. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları da birbirinden başarılı isimler olacak.

Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema konusu ediniyor. Programda bu hafta ise akustik şarkılar seslendirilecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki yeni bölümünde, aşk şarkılarının hüzünlü sesi Aşkın Nur Yengi konuk olacak. Ayrıca pop müziğin güçlü yorumcusu Mehmet Erdem, “Baht Oyunu” dizisi ile gönülleri kazanan oyunculardan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel de programda olacak. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da Kanal D'de olacak.

