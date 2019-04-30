Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Listenin büyük bir bölümü indie tarzı bağımsız yapımlardan oluşuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.
29 Nisan Pazartesi
Mordhau (PC)
30 Nisan Salı
Fade to Silence (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Fell Seal: Arbiter’s Mark (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Xbox One, Nintendo Switch)
Starlink: Battle for Atlas (PC)
Tales of the Neon Sea (PC)
UBOAT (PC)
Bird Game (PlayStation 4)
Giga Wrecker Alt. (PlayStation 4)
BoxVR (PlayStation 4)
The End Is Nigh (PlayStation 4)
Bomb Chicken (PlayStation 4)
Black Paradox (PlayStation 4)
1 Mayıs Çarşamba
Epitasis (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Crashbots (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Table Top Racing: World Tour (Nintendo Switch)
Raji: An Ancient Epic (PC)
2 Mayıs Perşembe
Close to the Sun (PC)
Rise of Industry (PC)
VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PlayStation 4, Nintendo Switch)
Giga Wrecker Alt. (Xbox One, Nintendo Switch)
Black Paradox (Nintendo Switch)
Duck Game (Nintendo Switch)
The Swords of Ditto (Nintendo Switch)
Strike Suit Zero: Director’s Cut (Nintendo Switch)
Venture Kid (Nintendo Switch)
3 Mayıs Cuma
SNK 40th Anniversary Collection (Xbox One)
Black Paradox (Xbox One)
Purple Chicken Spaceman (Xbox One)
Shadows of Adam (Nintendo Switch)
4 Mayıs Cumartesi
Yet Another Zombie Defense HD (Nintendo Switch)
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