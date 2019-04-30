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Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

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TEKNOLOJİ  | 30.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta raflardaki yerini alan Days Gone ve Mortal Kombat 11 ile oyun sektörü az da olsa hareketlenmişti. Nitekim bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle öne çıkan bir yapımın olmadığını görüyoruz.

Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Listenin büyük bir bölümü indie tarzı bağımsız yapımlardan oluşuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

29 Nisan Pazartesi

Mordhau (PC)

30 Nisan Salı

Fade to Silence (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Fell Seal: Arbiter’s Mark (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Xbox One, Nintendo Switch)
Starlink: Battle for Atlas (PC)
Tales of the Neon Sea (PC)
UBOAT (PC)
Bird Game (PlayStation 4)
Giga Wrecker Alt. (PlayStation 4)
BoxVR (PlayStation 4)
The End Is Nigh (PlayStation 4)
Bomb Chicken (PlayStation 4)
Black Paradox (PlayStation 4)

1 Mayıs Çarşamba

Epitasis (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Crashbots (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Table Top Racing: World Tour (Nintendo Switch)
Raji: An Ancient Epic (PC)

2 Mayıs Perşembe

Close to the Sun (PC)
Rise of Industry (PC)
VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PlayStation 4, Nintendo Switch)
Giga Wrecker Alt. (Xbox One, Nintendo Switch)
Black Paradox (Nintendo Switch)
Duck Game (Nintendo Switch)
The Swords of Ditto (Nintendo Switch)
Strike Suit Zero: Director’s Cut (Nintendo Switch)
Venture Kid (Nintendo Switch)

3 Mayıs Cuma

SNK 40th Anniversary Collection (Xbox One)
Black Paradox (Xbox One)
Purple Chicken Spaceman (Xbox One)
Shadows of Adam (Nintendo Switch)

4 Mayıs Cumartesi

Yet Another Zombie Defense HD (Nintendo Switch)

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PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Dying Light 2 geliyorDying Light 2 geliyor
Windows 10 güncellemesi yayınlandıWindows 10 güncellemesi yayınlandı
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Anahtar Kelimeler:
Days Gone mortal kombat oyun

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