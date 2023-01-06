Bu hafta sonu sınav var mı? 7-8 Ocak'ta ne sınavı var? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu sınav olup olmadığı. Sınav hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 7-8 Ocak'ta ne sınavı var? İşte detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu yani 7 Ocak Cumartesi günü ile 8 Ocak Pazar günü sınav yapılmayacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan mevcut takvime göre uygulanacak sınav takvimi şu şekilde:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce)

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS

