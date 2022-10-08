9 Ekim Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hangi sınavların yapılacağı merak konusu oldu. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

9 Eylül Cumartesi günü KPSS Ön Lisans sınavı yapılacak.

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada "9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadesine yer verildi.

KPSS ön lisans sınavına girecek olan kişilerin Sınav Giriş Belgeleri'ni, fotoğraflı nüfus cüzdanını ve TC. Kimşik kartı ya da geçerlilik süresi sona ermemiş olan pasaportunu yanlarında bulundurmaları istendi.

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS ön lisans, saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te bitecek.

KPSS ÖN LİSANS SIAVI KAÇ SORU?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Adaylar, Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru yanıtlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

KPSS ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS ÖN LİSANS SONAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖNLİSANS SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

