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  4. Bu hamle sonrası İtalyan ekibi şaştı kaldı! Ronaldo eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor

Bu hamle sonrası İtalyan ekibi şaştı kaldı! Ronaldo eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor

16.09.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021/22 sezonunda İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo daha sonra Manchester United son olarak ise Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncudan eski takımı Juventus için beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

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İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Portekizli yıldızın pandemi dönemindeki maaşının ödenmemesi nedeniyle kulübe dava açacağı belirtildi. Haberde, Ronaldo'nun Torino Savcılığı'ndan belge talep ettiği aktarıldı.

RONALDO YALNIZ DEĞİL

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Avrupa'da transferin son gününde Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.

Athletic'te yer alan haberde sezon başında Juventus'ta kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampına dahil edilmeyen Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi. Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davası açacağı ve kulübün aldığı kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü ifade edildi.

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