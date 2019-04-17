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Bu hayatı nasıl yaşayacağını çok iyi bilen 25 çılgın ve havalı büyükanne

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Büyükanne denince insanın gözünün önünde ufak tefek, sevimli, örgü ören, size yemekler pişiren, tonton bir insan beliriyor, ama bu durum her zaman öyle olmayabilir.

Bu hayatı nasıl yaşayacağını çok iyi bilen 25 çılgın ve havalı büyükanne

Anneanne veya babaanne çoğu insan için ikinci bir annedir, üstelik anneler gibi sıkı kuralları yoktur ve çok daha eğlencelidirler. Eğer yaşlılıkta yaşamı bir köşede oturup TV izlemek, gazete okumak, yemek pişirmek, uyumak, vb. aktivitelerden ibaret zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bir büyükannenin yaşamı son derece hareketli, maceralı ve şaşırtıcı olabilir. Kısacası her büyükanne size yemekler pişiren, TV izleyen, sessiz, sakin bir tip olmayabilir. Havalı ve çılgın büyükanneleri sizler için bir araya getirdik.

1. Yırtık kot modasına direkt dahil olan ve yeni bir soluk getiren büyükanne.

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2. 84’üncü doğum gününü farklı bir şekilde kutlayan büyükanne.

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3. Şehir dışında okuyan torununa giden büyükannenin bavulundan çıkanlar. Not: Büyükanne İtalyan.

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4. Büyükanne dediğin böyle olur!

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5. Bir büyükanne yaratıcıdır.

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6. Boşandığı eşini fotoğraftan kesmek yerine onu Leonardo DiCaprio kafası ile birleştiren büyükanne, sen nasıl bir kralsın!

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7. Torununa yeni arabası için hediye veren büyükanne. Bir alkış!

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8. Eğer bir arkadaşa ihtiyacın varsa uzaklarda arama…

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9. Torununa mezuniyet hediyesi olarak fotoğraf albümü hediye eden büyükanne…

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10. Torununun, 86 yaşındaki büyükannesinin mutfağında bulduğu tablo manidar…

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11. Kim demiş yaşlılar teknolojiden anlamaz diye, hayatında ilk defa sanal gerçeklik ile oyun oynayan büyükanne, eğlencenin dibine vurmuş belli...

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12. Yapbozda tamamladığı bölümleri oradan oraya transfer etmek için spatula kullanan süper büyükanne.

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13. Büyükanne ne yapıyorsun acaba?

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14. Burnu çok üşüyen torunu için harika bir çözüm bulan büyükanne.

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15. Demek büyükanneler yumuşak olur, bunu yüzüne de söylemek ister misin?

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16. Torunları büyükannelerinin cruise gemisi ile çıktığı tatilin fotoğraflarına bakıyor, derken…

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17. Büyükannesinden sadece kış için bere istemiş… Büyükanne bunları örmüş.

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18. Büyükannenin torunu için yaptığı doğum günü pastası bugüne kadar ki en iyi pasta olabilir.

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19. Jean Claude Van Büyükanne.

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20. Ömrü boyunca yaptırdığı ilk dövmeymiş: Torunlarımı seviyorum!

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21. Sıkıysa sıraya geç bakalım!

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22. Daha ne kadar havalı olabilirsin?

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23. Hit the Rock!

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24. Hayatında eline ilk defa tablet alan büyükannenin 30 dakika içinde yaptığı bu!

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25. Bedeni belki 80, ama ruhu 15 yaşında.

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