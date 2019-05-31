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Bu hayvan sandığınız gibi bir koyun değil!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 31.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Doğa ve hayvanlar gerçekten mucizeler ve ilginçliklerle dolu. İnsanlar durup bakıp incelediğinde gerçekten hayret ediyor. Taklit yapma konusunda usta olan hayvanlar sizleri şaşkına çevirecek!

Bu hayvan sandığınız gibi bir koyun değil!

Birkaç yıl önce, Broadway'de The Crucible on Luchta adlı bir Tamaskan köpeği ortaya çıktı. Bu köpek, kurt rolünü oynadı ve seyircinin ilk bakışta bir köpek olduğunu anlamadığından ikna edici görünüyordu. Ve bu durum, hayvan dünyasında kusursuz bir taklitin tek örneği değil. Bazı türler, kimliğe bürünme yeteneğini çok iyi beceriyorlar. Hatta buna doğa bile şaşırabilir.

Görünüşlerini gizleyebilme konusunda başarılı olan o enteresan hayvanlar...

Bu bir kutup ayısı değil. Sadece bir köpek!

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Koala görünümlü bir köpek daha!

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Hayır, o bir ayı değil. Tatlı bir köpek.

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Ceylan sanıyorsanız yanılıyorsunuz! O bir fare...

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Cidden sanki bir kurt! Ama değil, bir köpek sadece...

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Dal sandığınız o şey, bir böcek...

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Sanki aynı anneden doğmuşlar...

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Biri midilli ama diğeri? O bir midilli görünümlü bir köpek...

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Sanki bir tüy yumağı...

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Bir baykuş gördüm sanki...

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Koyun değil. Bir domuz.

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Leopar olacakken kedi olmuş!

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Pandanın annesi sanılan canlı aslında bir köpek!

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Ayı değil, yavru köpek!

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