Bu hayvan sandığınız gibi bir koyun değil!

Birkaç yıl önce, Broadway'de The Crucible on Luchta adlı bir Tamaskan köpeği ortaya çıktı. Bu köpek, kurt rolünü oynadı ve seyircinin ilk bakışta bir köpek olduğunu anlamadığından ikna edici görünüyordu. Ve bu durum, hayvan dünyasında kusursuz bir taklitin tek örneği değil. Bazı türler, kimliğe bürünme yeteneğini çok iyi beceriyorlar. Hatta buna doğa bile şaşırabilir.
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