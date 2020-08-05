Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Hayvanlar aleminde birbirinden farklı canlılar var. Kiminin vücudu soğuğa, kimininki sıcağa karşı son derece dayanıklıyken bazıları da açlık ve susuzluk karşısında iyi bir mücadele gösterir. Bu yazımızda açlığa ve susuzluğa karşı en dayanıklı hayvanların hangileri olduğunu derledik...

DEVE

Yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip bir ortamda develer 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Bu süre zarfında toplam vücut ağırlığının sadece %22'sini kaybeden develerin susuzluğa bu kadar dayanıklı olmasının en önemli sebebi, gündüzleri vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkarabiliyor olmaları.

Bu sayede gündüzleri çöl sıcağı yaşanan yerlerde deve vücudunun minimum oranda su kaybetmesini sağlar. Ayrıca soğuk çöl gecelerinde de vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilir. Vücut büyüklükleri nedeniyle 10 dakikada 130 litreye yakın su tüketebilen develer, kıvrımlı ve büyük burun mukozaları sayesinde havada bulunan nemi vücutlarına çekebilirler, bu da susuzluk ve açlığa karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

AKREPLER