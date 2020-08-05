Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Hayvanlar aleminde birbirinden farklı canlılar var. Kiminin vücudu soğuğa, kimininki sıcağa karşı son derece dayanıklıyken bazıları da açlık ve susuzluk karşısında iyi bir mücadele gösterir. Bu yazımızda açlığa ve susuzluğa karşı en dayanıklı hayvanların hangileri olduğunu derledik...
DEVE
Yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip bir ortamda develer 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Bu süre zarfında toplam vücut ağırlığının sadece %22'sini kaybeden develerin susuzluğa bu kadar dayanıklı olmasının en önemli sebebi, gündüzleri vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkarabiliyor olmaları.
Bu sayede gündüzleri çöl sıcağı yaşanan yerlerde deve vücudunun minimum oranda su kaybetmesini sağlar. Ayrıca soğuk çöl gecelerinde de vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilir. Vücut büyüklükleri nedeniyle 10 dakikada 130 litreye yakın su tüketebilen develer, kıvrımlı ve büyük burun mukozaları sayesinde havada bulunan nemi vücutlarına çekebilirler, bu da susuzluk ve açlığa karşı dayanıklı olmalarını sağlar.
AKREPLER
Akrepler hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında yer alıyor. 3 ay boyunca susuzluğa 12 ay boyunca da açlığa dayanabilen bu canlıların bu kadar uzun yıllar yaşamalarının sebebi bu demek ki...
ÇÖL FARESİ
Fare familyasından olmalarına aldırmayın, hayatı boyunca neredeyse hiç su tüketmeyen çöl fareleri, ihtiyaç duydukları suyu yedikleri besinler aracılığıyla sağlarlar.
KOMODO EJDERİ
Bu dev sürüngenler, bir buçuk ay boyunca hiç su tüketmeden yaşayabilir. Ağzında 57 farklı ölümcül bakteri barındırabilen bu ölümcül hayvan aynı zamanda çok uzun süre hiç besin tüketmeden hayatını sürdürebilir.
KIYI ÇULLUĞU
Batı Alaska'da yaşayan bir canlı türü olan kıyı çulluklarının göç bölgesi Yeni Zelanda. Hiç beslenmeden 8 günde göç ettikleri bölgeye ulaşan kıyı çullukları sahip oldukları sindirim sistemi sayesinde bu göçe başlamadan önce tüm organlarını küçültür. Bu sayede vücut ağırlıklarının neredeyse yarısı yağa dönüşür ve enerji depolar. Bu şekilde hiç besin ihtiyacı olmadan binlerce kilometre yolu aşabilirler. Depoladıkları enerji sayesinde suya da ihtiyaç duymazlar...
KOALA
Gönüllere taht kurmuş canlılardan biri olan koalalar da ihtiyaç duydukları sıvıyı okaliptüs yapraklarından karşılar. Aborjinlerin dilinde "su içmeyen" anlamına gelen koalanın bu özelliği tam da adına yaraşır...
PİTON
Yeryüzündeki en tehlikeli canlılardan biri olan pitonlar da neredeyse bir buçuk yıl boyunca aç ve susuz kalabilirler. Özellikle besin bulamadıkları zamanlarda sindirim sistemleri ciddi oranda küçülen pitonlar, su ve besin ihtiyaçlarını depolamış oldukları enerjiden karşılar.
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