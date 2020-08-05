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Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyanın yüzeyinin %80'i su olsa da bazı bölgelerde çok fazla su bulunmayabilir. Ya da bazı canlılar için yemek bulmak çok da kolay olmayabilir. Böyle yerlerde yaşayan canlıların vücutları da susuzluğa ve açlığa karşı dayanıklı. İşte uzun zamanlar boyunca aç ve susuz kalsa bile bu durum karşısında güçlü kalabilen hayvanlar...

Bu hayvanlar aylarca açlık ve susuzluğa dayanabiliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Hayvanlar aleminde birbirinden farklı canlılar var. Kiminin vücudu soğuğa, kimininki sıcağa karşı son derece dayanıklıyken bazıları da açlık ve susuzluk karşısında iyi bir mücadele gösterir. Bu yazımızda açlığa ve susuzluğa karşı en dayanıklı hayvanların hangileri olduğunu derledik...

DEVE

Yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip bir ortamda develer 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Bu süre zarfında toplam vücut ağırlığının sadece %22'sini kaybeden develerin susuzluğa bu kadar dayanıklı olmasının en önemli sebebi, gündüzleri vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkarabiliyor olmaları.

Bu sayede gündüzleri çöl sıcağı yaşanan yerlerde deve vücudunun minimum oranda su kaybetmesini sağlar. Ayrıca soğuk çöl gecelerinde de vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilir. Vücut büyüklükleri nedeniyle 10 dakikada 130 litreye yakın su tüketebilen develer, kıvrımlı ve büyük burun mukozaları sayesinde havada bulunan nemi vücutlarına çekebilirler, bu da susuzluk ve açlığa karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

AKREPLER

Akrepler hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında yer alıyor. 3 ay boyunca susuzluğa 12 ay boyunca da açlığa dayanabilen bu canlıların bu kadar uzun yıllar yaşamalarının sebebi bu demek ki...

ÇÖL FARESİ

Fare familyasından olmalarına aldırmayın, hayatı boyunca neredeyse hiç su tüketmeyen çöl fareleri, ihtiyaç duydukları suyu yedikleri besinler aracılığıyla sağlarlar.

KOMODO EJDERİ

Bu dev sürüngenler, bir buçuk ay boyunca hiç su tüketmeden yaşayabilir. Ağzında 57 farklı ölümcül bakteri barındırabilen bu ölümcül hayvan aynı zamanda çok uzun süre hiç besin tüketmeden hayatını sürdürebilir.

KIYI ÇULLUĞU

Batı Alaska'da yaşayan bir canlı türü olan kıyı çulluklarının göç bölgesi Yeni Zelanda. Hiç beslenmeden 8 günde göç ettikleri bölgeye ulaşan kıyı çullukları sahip oldukları sindirim sistemi sayesinde bu göçe başlamadan önce tüm organlarını küçültür. Bu sayede vücut ağırlıklarının neredeyse yarısı yağa dönüşür ve enerji depolar. Bu şekilde hiç besin ihtiyacı olmadan binlerce kilometre yolu aşabilirler. Depoladıkları enerji sayesinde suya da ihtiyaç duymazlar...

KOALA

Gönüllere taht kurmuş canlılardan biri olan koalalar da ihtiyaç duydukları sıvıyı okaliptüs yapraklarından karşılar. Aborjinlerin dilinde "su içmeyen" anlamına gelen koalanın bu özelliği tam da adına yaraşır...

PİTON

Yeryüzündeki en tehlikeli canlılardan biri olan pitonlar da neredeyse bir buçuk yıl boyunca aç ve susuz kalabilirler. Özellikle besin bulamadıkları zamanlarda sindirim sistemleri ciddi oranda küçülen pitonlar, su ve besin ihtiyaçlarını depolamış oldukları enerjiden karşılar.

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