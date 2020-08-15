Bu hayvanlar aylarca yemek yemese de hayatta kalmayı başarıyor! Ama nasıl?

Okyanusların güçlü hayvanlarından olan köpek balıkları, uzun bir süre boyunca yemek yemeden kalabiliyor. Yaklaşık olarak 10 hafta besin tüketmeden yaşayabilen köpek balıklarının avlanma yetenekleri bu sürede daha yoğunlaşır ve gelişir.

Yemek yemeyi kestikten sonra 6 saat boyunca herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Tüketilen besinler bu süre içerisinde sindirilir ve ortaya enerji çıkar. Bu enerji, yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilmesi için kullanılır. Enerji tüketilince karaciğerde depo edilmiş glikojenler glikoza dönüştürülerek enerji elde edilir. Vücuttaki enerjinin yaklaşık yüzde 25'ini beyin organı kullanır. Beyin vücutta yeterli enerjinin bulunmadığını anladığı anda hemen sinyal durumuna geçer ve açlık hissedilir. Bu bahsedilen adımlar insanlar ve hayvanlar için neredeyse birebir benzerdir. İnsanlar açlık hissettikleri andan itibaren yaklaşık iki hafta açlığa dayanabilirler. Hayvanlar ise bu duruma insanlara göre daha fazla dayanıklıdır. Bazı hayvanların aç kalabilme süresi sizi hayrete düşürebilir.

ÖRÜMCEKLER

Ağ örebilme kabiliyetine sahip örümcekler, ağlarını ince ince işleyerek hem kendilerini koruyabilir hem de avlanabilir. Eğer ağlarına bir böcek takılmışsa, o böceğin kurtulabilmesi çok zor. Örümcekler ağ örerek avlarını tuzağa düşürmüş olur. Örümcekler, tuzağa düşen avları hemen tüketmek yerine stoklamayı tercih eder. Stokladıkları hayvanlar tükenmişse ve kıt bir av sezonu geçiyorsa da 3-4 ay yemek yemeden yaşayabilir. Bazı örümcek türleri ise bir yıla kadar yemeksiz yaşayabilir.

DEVELER

Çöllerin tartışmasız en dayanıklı hayvanları develer, boydan boya çölü rahatlıkla kat edebilir. Develer çok yüksek sıcaklıklara sahip kuru çöllerde susuzluğa karşı fazlasıyla dayanıklıdır. Aynı zamanda uzun süreler yemek yemeden de yaşayabilen develer, bu süre zarfı sonunda vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 25'ini kaybedebilir. İnsanların vücut sıvılarının yüzde 12'sini kaybetmesi ölümle sonuçlanırken, develerde yüzde 40'lara kadar bir sorun ortaya çıkmaz.

KURBAĞALAR

Hem suda hem de karada yaşayabilme özelliğine sahip kurbağalar, amfibiyen sınıfında bulunur. Maksimum 30 cm boy uzunluğuna sahip olabilen kurbağalar, geceleri daha sık avlanır. Eğer bölgelerinde yemek kıtlığı yaşanıyorsa bu duruma aylarca uyum sağlayabilir. Ayrıca, araştırmalar bazı kurbağa türlerinin bir yıl boyunca aç kalabileceğini de gösterdi.

TİMSAHLAR

Amfibiyen sınıfının bir başka üyesi de timsahlardır. Aç kaldıkları dönemlerde fazla hareket etmeyerek metabolizmalarının enerji harcamasını en aza indirger. Aylarca açlığa dayanabilen timsahlar, avlarını beklerken hiç aceleci davranmaz ve sabırla bekler. Yemek yemeden aylarca yaşayabilmeleri gerçekten olağanüstü olan bu hayvanlar doğa koşullarına rahat bir şekilde adapte olabiliyor.

