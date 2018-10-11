Bu helvayı yiyen ceza alıyor!

Ona öksüz helvası diyen de var öküz helvası diyende. Antalya'nın yöresel lezzetlerinden olan helva pekmez, un ve yağın bir araya gelmesiyle elde edilen lezzetli ve bir o kadar da kolay bir tatlı. İsminin enteresan olmasının yanı sıra hikayesi de son derece farklı. Ülke olarak son derece ilginç geleneklere sahibiz. Farklı kültürümüz, yaşam biçimimiz sadece davranışlarımıza değil yemeklerimize bile yansımış durumda :)

Hal böyle olunca ortaya komik ve bir o kadar eğlenceli hikayeler çıkmıyor değil. Öksüz helvasının yapımının kolay olduğunu söylemiştik. Tatlının yapması kolay ancak yemesi son derece zor. Alanyalılar birazdan anlatacağımız bu hikayeye hakimdirler, onlar şu an yazımızı tebessüm ederek okumaya başladılar bile :) İşte hikayesini bilmeyenler için öksüz helvasının tebessüm ettiren ve bir o kadar şaşırtan detayları...

Alanya ilçesinde evlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "öksüz helvası", misafir ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı arasında yer alıyor.

Yağ havuzunu yıkana "ceza"

Alanya'da yöresel ev yemekleri yapan Cevdet Görücü, "öksüz helvası"nın bir diğer adının da "öküz helvası" olduğunu belirtiyor. Elektriğin, televizyonların olmadığı zamanlarda eş dost ziyaretlerinde muhabbet arasında hanımların yaptığı tatlının güzel bir hikayesinin olduğunu ifade eden Görücü, sözlerine şöyle devam ediyor: