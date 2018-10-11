Bu helvayı yiyen ceza alıyor!

Ona öksüz helvası diyen de var öküz helvası diyende. Antalya'nın yöresel lezzetlerinden olan helva pekmez, un ve yağın bir araya gelmesiyle elde edilen lezzetli ve bir o kadar da kolay bir tatlı. İsminin enteresan olmasının yanı sıra hikayesi de son derece farklı. Ülke olarak son derece ilginç geleneklere sahibiz. Farklı kültürümüz, yaşam biçimimiz sadece davranışlarımıza değil yemeklerimize bile yansımış durumda :)
Hal böyle olunca ortaya komik ve bir o kadar eğlenceli hikayeler çıkmıyor değil. Öksüz helvasının yapımının kolay olduğunu söylemiştik. Tatlının yapması kolay ancak yemesi son derece zor. Alanyalılar birazdan anlatacağımız bu hikayeye hakimdirler, onlar şu an yazımızı tebessüm ederek okumaya başladılar bile :) İşte hikayesini bilmeyenler için öksüz helvasının tebessüm ettiren ve bir o kadar şaşırtan detayları...
Alanya ilçesinde evlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "öksüz helvası", misafir ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı arasında yer alıyor.
Alanya'da yöresel ev yemekleri yapan Cevdet Görücü, "öksüz helvası"nın bir diğer adının da "öküz helvası" olduğunu belirtiyor. Elektriğin, televizyonların olmadığı zamanlarda eş dost ziyaretlerinde muhabbet arasında hanımların yaptığı tatlının güzel bir hikayesinin olduğunu ifade eden Görücü, sözlerine şöyle devam ediyor:
"Pekmez, un ve yağdan yapılan helva, kıvamı tutturulunca geniş bir tabağa yayılır. Helvanın ortasına yağ konulacak şekilde bir de havuz oluşturulur. Öksüz helvasının bu havuzu da kızartılmış tereyağı ile doldurulur. Asıl hikaye de bundan sonra başlıyor. Öksüz helvasını dikkatli tüketmek gerekiyor. Tabağın kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Göbeğe yaklaştıkça risk artıyor çünkü bu yağ dolu havuzu yıkan ilk kişi ceza alıyor. Bu ceza da bir sonraki buluşmanın kimin evinde ve helvayı kimin yapacağı oluyor. Aynı zamanda bu havuzu patlatan kişiye 'öküz' deniliyor. Öküz olmamak için de uyanık olmalı. Uyanık adam bu havuzu patlatmaz. Öküz olmamak adına dikkatli olmak gerekiyor."
Alanya'ya gelen ziyaretçilere bu lezzeti tatmalarını tavsiye ettiklerini anlatan Görücü, helvanın tamamen doğal ürünlerden yapıldığını kaydederek, şöyle dedi:
"Kış aylarında besin değeri yüksek bu helva, soğuk havalarda vücudu ısıtır, doğum yapan hanımları rahatlatır. Bebeğe süt vermek adına anneler de bunu çok tüketir. Biraz zahmetli yapılışı var. 2 kişi ile yapılması daha güzel olur."
Restoranda eşine yardımcı olan Şerife Görücü de "öksüz helvası"nın tarifinin basit olduğunu söyledi.
Helvayı yaparken pekmezin eski usul ile üretilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Görücü, şunları dile getirdi:
"Tencereye konulan pekmeze, birebir ölçüde su katıyoruz. Sonra bu karışımı kaynatıyoruz. Kaynayan pekmezli suyun, bir kısmını başka bir kaba ayırıyoruz. Kaynamaya devam eden pekmezli suyumuza ise unumuzu ekliyoruz. Unumuzu koyarken ayırdığımız kaptaki pekmezi de ekleyerek karıştırıyoruz. Tenceredeki pekmez ve un lokum kıvamına geldikten sonra tereyağını ekliyor ve karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağını yedirdikten sonra da ortasında bir havuz oluşturacak şekilde tabağa alıyor ve başka bir tavada kızarttığımız tereyağını bu helvanın hem üstüne hem de havuzuna döküyoruz. Böylece yemeye hazır hale geliyor."
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