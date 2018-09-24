Yemek pişirmekle ilgili birkaç hileyi bilmek yemek deneyiminizi ve becerilerinizi büyük ölçüde geliştirebilir. İşte meyvelerin çabuk bozulmasını önlemekten lezzetli bir et pişirmeye kadar en önemli 10 püf noktası sizlerle!

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Yemek pişirmekle ilgili birkaç hileyi bilmek yemek deneyiminizi ve becerilerinizi büyük ölçüde geliştirebilir. İşte meyvelerin çabuk bozulmasını önlemekten lezzetli bir et pişirmeye kadar en önemli 10 püf noktası sizlerle!

1 / 10 Sarımsağı kolay yoldan soymak için: Bir karmaşa yaratmadan sarımsağı soymak için, bir baş sarımsağı yaklaşık 20 saniye yüksek derecede mikrodalgada bekletin. Dışarı çıktığında kabukları direk elinize gelecek.

2 / 10 Zencefil kabuğunu soymanın doğru yolu Kaşığın kenar kısımlarını kullanmak zencefil kabuklarını soymak için en akıllıca yöntem.

3 / 10 Limon dilimleri üstüne balık ızgara Balık, ızgaraya yapışmaya eğilimlidir ve üzerine yerleştirildiğinde bile parçalanabilir. Bunu durdurmak için balığı ızgarada limon dilimlerinin üstüne koyun. Limon ayrıca balıklara bir lezzet katacaktır.

4 / 10 Pizza yeniden nasıl ısıtılır? Pizzayı yeniden ısıtmaya kalkmak aslında büyük risk almak demektir. Eski tadına geri dönemeyeceğini bilirsiniz... Lezzetli bir pizza yemek istiyorsanız mikrodalgada ısıtırken yanına bir bardak su koymalısınız. Böylelikle pizzanın kurumasını önleyeceksiniz.

5 / 10 Soğanı keserken gözyaşlarınız akmasın Eğer soğanı doğramadan önce dondurursanız kesilmeyle ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını geciktirmiş olursunuz. Böylelikle soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akmasına engel olmuş olacaksınız.

6 / 10 Muzun çürümesini önlemek için: Bir muzun sapını sıkıca sarmak için yumruğunuzun büyüklüğünü bir parça aliminyumfolyo kullanın. Bu hile, muzun çabucak bozulmasına engel olacaktır.

7 / 10 Yumurta kabuğu parçalarını çıkarmak için kırık yumurta kabuğu kullanın

8 / 10 En lezzetli eti yemek için: Izgarada köfte yaparken etin kuruma ihtimali çok yüksektir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için köftenin üzerine bir adet buz koyun ve pişirmeye bırakın. Etiniz daha lezzetli ve sulu olacaktır.

9 / 10 Tavuğu hızlı ve doğru bir şekilde parçalamak için muhakkak mutfak makası kullanın