Bu ikisini muhakkak birlikte yemelisiniz! Sonuç inanılmaz

Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden biri olan hurma yoğurt diyetinin en önemli özelliği göbek yağlarını eritmesi. Kabızlık ve hazımsızlık sorunu olanlar için de hurma yoğurt diyeti eşsiz bir zayıflama formülü. Bu diyet sert gelirse, 15 günde 7 kilo verebileceğiniz ve yine hurma ile yapılan alternatif bir diyet planı da var.
Hurma lif oranı yüksek, glisemik indeksi düşük, kişiyi uzun süre tok tutan ve böylece zayıflamakta önemli rol oynayan harika bir besin. Yüksek fibrin içeriği sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önleyen hurma kalori bakımından da dengeli. Kuru bir orta boy hurmanın kalorisi 42'den fazla değildir. Haliyle bu diyette günlük 900 kalori almış olacaksınız.
Ender Saraç tavsiyeli bu diyette hurma, yoğurt, yeşil çay ve su dışında birşey yok. Günde en fazla tüketilecek hurma sayısı da 21. Bu diyet 7 gün boyunca ara verilmeden yapılıyor. Diyetin sonunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 arasında değişiyor. Diyeti uygularken günde en az 40 dakika yüremeniz isteniyor.
Hurma diyeti hem göbek eriten hem de kilo verdiren bir diyettir. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt olmak üzere günde toplam 21 adet hurma ve 3 kase light yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurma yoğurt diyetini yaparken gün boyu bol su içerek diyetin etkinliğini artırabilirsiniz.
Hurmaları bir gün öncesinden suya yatırın
Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği bir kaç katına çıkıyor.
Hurma diyetinde ara öğünler yok. Sadece sınırsız su ve yeşil çay serbest. Hurma yoğurt diyetinde öğünler şu şekilde:
Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Uyarı: Diyete başlamadan önce muhakkak doktora danışın. Sağlığınızı tehdit eden herhangi bir unsur yoksa diyete başlayın.
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