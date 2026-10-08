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Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Özellikle ekim ayı, tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığı dönemlerden biri. Peki bu ay hangi balıklar tam mevsiminde, hangilerini tercih etmek gerekiyor? Ekim ayında sofralarınıza lezzet katacak balıkları sizin için listeledik.

Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı
Gökçen Kökden

Ekim ayıyla birlikte balık tezgahlarındaki çeşitlilik de artmaya başladı. Balığı mevsiminde tüketmek hem lezzetinden en iyi şekilde yararlanmak hem de besleyici özelliklerinden faydalanmak açısından önem taşıyor. Palamut başta olmak üzere omega-3 açısından zengin pek çok balık, bu ay sofralara lezzet katacak.

PALAMUT

Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı 1

Sonbahar denildiğinde ilk akla gelen balıklardan biri palamut. Eylül ayında başlayan palamut sezonu ekim ayında da devam ediyor. Bu dönemde yağlanmaya başlayan palamut; fırında, ızgarada veya tavada hazırlanabiliyor. Palamut satın alırken gözlerinin parlak, derisinin canlı ve etinin sıkı olmasına dikkat etmek tazelik konusunda fikir verebilir.

LÜFER

Ekim ayının öne çıkan balıklarından biri de lüfer. Sonbaharda yağ oranının artmasıyla birlikte lezzeti daha belirgin hale gelen lüfer, özellikle ızgarada veya fırında tercih ediliyor. Boylarına göre farklı isimlerle anılan bu balığın avlanmasında yasal boy sınırlarına dikkat edilmesi de sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıyor.

SARDALYA

Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı 2

Genellikle yaz aylarıyla özdeşleştirilse de sardalya ekim ayında da tüketilebilecek balıklar arasında. Yağlı yapısı sayesinde özellikle ızgaraya oldukça yakışıyor. Fırında sebzelerle birlikte hazırlamak da mümkün.

BARBUN

Kırmızı rengiyle tezgahlarda hemen fark edilen barbun da sonbaharda tercih edilebilecek türlerden. Küçük ve orta boy barbunlar çoğunlukla tavada hazırlanırken daha büyük olanları farklı pişirme yöntemleriyle değerlendirilebiliyor.

ÇİPURA

Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı 3

Yılın farklı dönemlerinde tezgahlarda görülebilen çipura, sonbahar aylarında da sık tüketiliyor. Izgara ve fırın, çipura için en çok tercih edilen pişirme yöntemleri arasında. Satın alırken doğal avcılıkla elde edilen ve yetiştiricilik ürünü çipuraların farklı ürünler olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var.

LEVREK

Ekim ayında tercih edilebilecek bir diğer seçenek levrek. Beyaz ve nispeten yumuşak eti sayesinde fırından ızgaraya kadar farklı tariflerde kullanılabiliyor. Çipura gibi levreğin de hem yetiştiricilik ürünü hem de avcılıkla elde edilen seçeneklerine rastlamak mümkün.

HAMSİ İÇİN SEZON YENİ BAŞLIYOR

Ekim ayında hangi balık yenir? Tam mevsiminde olan balıklar açıklandı 4

Kış sofralarının vazgeçilmezlerinden hamsi de sonbaharla birlikte tezgahlarda daha fazla görülmeye başlıyor. Ancak hamsinin yağlanması ve lezzetinin artması genellikle havaların daha fazla soğumasıyla belirginleşiyor. Bu nedenle ekim ayında tüketilebilse de hamsinin en lezzetli dönemi ilerleyen haftalara ve kış aylarına kayabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
balık beslenme
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