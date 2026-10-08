Yumurta haşlarken sürekli çatlıyorsa bunu deneyin! 3 basit yöntem yetiyor

Yumurta haşlamak mutfağın en basit işlemlerinden biri gibi görünse de kusursuz kıvamı yakalamak her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Özellikle haşlama sırasında çatlayan yumurtalar, beyazının dışarı taşmasına ve istediğiniz kıvamın bozulmasına neden olabiliyor. Neyse ki uygulaması son derece kolay 3 küçük yöntemle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte yumurta haşlarken çatlama derdini mutfağınızdan uzaklaştıracak o yöntemler...

1. BUZDOLABINDAN ÇIKARIR ÇIKARMAZ KAYNAR SUYA ATMAYIN

Soğuk yumurtayı doğrudan çok sıcak suyla buluşturmak kabukta ani sıcaklık değişimine neden olabilir. Bu da özellikle kabuğunda gözle görülmeyen küçük çatlaklar bulunan yumurtaların haşlama sırasında kırılmasını kolaylaştırabilir.

Bu nedenle yumurtaları haşlamadan kısa bir süre önce buzdolabından çıkarmak veya haşlamaya soğuk/ılık suyla başlayıp yumurtayla suyun birlikte ısınmasını sağlamak çatlama riskini azaltabilir.

2. YUMURTALARI TENCEREYE YAVAŞÇA YERLEŞTİRİN

Yumurtanın çatlamasının nedeni her zaman sıcaklık değil. Kaynayan suya yüksekten bırakılan yumurta tencerenin tabanına çarparak da kırılabilir. Yumurtaları bir kaşık yardımıyla suya yavaşça bırakmak bu riski azaltır. Ayrıca yumurtaların birbirine çarpmaması için çok küçük ve aşırı dolu bir tencere kullanmamakta fayda var.

3. SUYU ÇOK ŞİDDETLİ KAYNATMAYIN

Yumurta haşlarken suyun sürekli fokur fokur kaynamasına gerek yok. Çok şiddetli kaynayan su yumurtaların tencerenin içinde hareket ederek birbirlerine veya tencerenin kenarlarına çarpmasına neden olabilir. Su kaynamaya başladıktan sonra ateşi bir miktar düşürerek daha kontrollü bir kaynama sağlamak, yumurtaların tencere içinde savrulmasını ve çatlama ihtimalini azaltabilir.

ÇATLAMIŞ YUMURTAYI HAŞLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Yumurtanın kabuğunda haşlamadan önce belirgin bir çatlak varsa gıda güvenliği açısından kullanmamak daha doğru bir tercih olabilir. Ancak yumurta haşlama sırasında çatladıysa ve düzgün şekilde pişirildiyse durum farklıdır.

Kısacası yumurta haşlarken ani sıcaklık değişiminden kaçınmak, yumurtaları suya nazikçe yerleştirmek ve suyu gereğinden fazla şiddetli kaynatmamak daha düzgün sonuç almanıza yardımcı olabilir.