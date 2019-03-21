Türkiye'de kadın ve erkek sayısının eşit olduğu tek ilçe!

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hem kadın hem de erkeklerin sayısının 11 bin 867 olması şaşırttı. 23 bin 734 kişinin yaşadığı Gümüşhacıköy'de hem erkek hem de kadınların sayısı 11 bin 867 çıktı. Genelde çiftçilikle uğraşılan, evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı ilçede, sosyal yaşantı da kadın erkek eşitliğinin güzel örneklerinden birine örnek teşkil ediyor.
"CİNSİYETÇİ AYRIM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kadın ile erkeklerin yaşamlarını, dayanışma ve saygı içinde sürdürdüğünü belirtti. Arabacı, "İlçemizde kesinlikle cinsiyetçi bir ayrım söz konusu değil. Belediye Başkanımız da bir hanımefendi. Küçük bir ilçe olmasına rağmen, bir hanımefendiyi belediye başkanı seçmiş. Yani kadın ve erkeği aynı gören, ayrımcılık yapmayan bir ilçe." ifadelerini kullandı.
"ERKEKLERİMİZ DE KADINLARIN KIYMETİNİ BİLİYOR"
Vatandaşlardan Bilgin Kiremitçi de eşiyle 8 yıldır çiçekçilik mesleğini icra ettiklerini belirterek, "Eşimle omuz omuza vererek geçimimizi sağlıyoruz. Gümüşhacıköy'de kadınlar her zaman eşlerine destek veriyor. Erkeklerimiz de kadınların kıymetini biliyor. İlçemizin nüfus verilerinde de buna paralel olarak kadın ve erkekler eşit çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
NÜFUS VERİLERİNE ŞAŞIRDIK
İlçe sakinlerinden Ali Altunay ise açıklanan nüfus verilerine şaşırdıklarını anlatarak, "İlçemiz kadın ve erkek eşitliği konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Nüfusun eşit olması, sosyal yaşantıda kadın ve erkek eşitliğini teyit eder nitelikte. İlçemizde kadınlara her zaman değer verilir, kadınlar ön planda tutulur. Kadın ve erkek nüfusumuzun eşit olması bizi mutlu etti." diye konuştu.
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