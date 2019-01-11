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Bu ilçedeki öğrencilere 12 gün tatil! Kar onlara yaradı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 1 metreyi aşan kar nedeniyle eğitime 8 gün ara verilmesi ve hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 12 gün tatil yaptı.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de en çok kar yağışı ise Karlıova'da gerçekleşti. İlçe merkezinde 1 metreyi aşan kar nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren okullara toplam 8 gün ara verildi.

Hafta sonlarının da araya girmesiyle öğrenciler 12 gün tatil yapma fırsatı buldu. Kar ve tatil dolayısıyla çok eğlenme fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, okullarını da özlediklerini ifade etti.

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HER GÜN 70 KAMYON KAR TAŞINIYOR

Kar yağışının tüm ilçeyi kaplaması üzerine belediye ekipleri de aralıksız olarak çalışıyor. İş makineleri ile kürünen karlar belirli alanlarda toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

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Her gün ortalama 70 kamyon karın ilçe dışına götürüldüğü Karlıova'da, vatandaşlar da iş yerlerinin önlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalışıyor.

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Karla mücadele ekipleri tarafından ilçe ve okullardaki kar birikintileri hafta sonu büyük oranda temizlenerek, Pazartesi günü çocukların eğitime başlaması için çalışılıyor.

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İHA

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bingöl Tatil okul

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