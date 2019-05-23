Bu insanlar kimsenin aklına gelmeyeni yaptığı için bir ödül hak ediyor!

Alman yazar ve gazeteci Jean Paul bir keresinde: "Akıllı bir kişi her türlü sorunu çözer ama zeki insan kendini o soruna hiç bulaştırmaz!" demiştir.

Bu haberde yer alan kişilere Jean Paul'un sözüne bakılarak zeki denmez, ancak sahip oldukları yaratılıcık seviyesi, yollarına çıkan herhangi bir sorunu çözmeye yetiyor, artıyor da... Örneğin, işte aşırı uykunuz geldiğiniz ne yaparsınız veya anahtarlarınızı evde bıraktığınız için kapıda kaldığınızda ne yapardınız?

İşte şimdi üstün yaratıcılıkları sayesinde, insanların bir takım sorunlardan nasıl mükemmel bir şekilde kurtulduğuna ya da sorunlara nasıl bir çözüm bulduklarına şahit olacaksınız!





