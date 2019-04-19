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Bu insanlar ne yapıyor? Resimlere bakarken sizin içiniz gidecek

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adrenalinde sınır tanımayan insanları bilirsiniz. Hiçbir şeyden korkmazlar ve hayatı her zaman eğlence olarak görürler. Sizin yapmaya cesaret edemediğiniz şeyler onlar için bebek oyuncağıdır. Bu görsellerdeki insanlar da kanlarında adrenalini hissetmeden duramayanlardan...

Bu insanlar ne yapıyor? Resimlere bakarken sizin içiniz gidecek

Adrenalinde hız kesmeyenler bu fotoğraflardaki insanları çok iyi anlayacak. Siz resimlere bakarken bile heyecanlanacaksınız ama onlar bu çılgınlıkları yaparken gayet sakinler... Heyecanı doruklarda yaşayan insanların çılgın fotoğraflarını sizler için derledik...

İşte adrenalin dolu o kareler...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
marifet sanıyorlar, yazık ruh hastası hepsi
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