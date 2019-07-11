Bu insanların bulduğu çözümler sizleri gülerken düşündürecek!

Hayatı kolaylaştıran ergonomik tasarımlar, yalnızca büyük markaların ürünü değil. Bazı insanlar, karşılaştığı durumları pratik çözümleri sayesinde alt edebiliyor. Tembellikten midir yoksa tasarruf etme isteğinden mi bilinmez, ancak pratik düşünebilen kişilerin tasarımlarını görünce siz de çözümlerinin ne kadar zekice olduğunu göreceksiniz.

İşte, hayatını kolaylaştırırken bizleri gülümseten dahilerin o enteresan icatları...

1. Bilmem kaç bin dolarlık iMac’in standına bulduğu çözümle alkışı hak eden bu adam

2. Paralel park, artık o kadar da zorlu değil

3. Bir muz, bazen sadece bir yiyecekten fazlasıdır

4. Kurabiyeyi sütle yemek isteyenlerin tercihi

5. Haberler artık böyle yapılıyor

6. Bu kamyon sürücüsünün sinemaya gitmesine gerek yok

7. Tembellik, gelişim göstermenin ana unsurudur

8. Aileniz bisiklet sürmenizi ister ama siz yorgunsunuzdur

9. Otobüste boş koltuk mu yok? Hiç problem değil

10. Ayarlanabilir tablet ve telefon tutucu

11. Bu adam tüm meselenin denge olduğunu biliyor

12. Erkek arkadaşınızın traş olması gerekiyorsa

13. Kulaklıklar asla kulağınızdan düşmeyecek

14. Sıcak ve soğuk suyu karıştırmak istiyorsanız

15. Bebeğin annenin yokluğunu fark etmemesi için

16. Arada bir balığınızı yürüyüşe çıkarmak isteyebilirsiniz

17. Son dönemin modası olan bu terlikler, oldukça fonksiyonel



