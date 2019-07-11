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Bu insanların bulduğu çözümler sizleri gülerken düşündürecek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 11.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Zor durumlarla karşılaştığımızda beynimiz çözüm arayışına girer ve sorunu en pratik şekilde halletmeye çalışır. İşte bu durumlarda ortaya çıkmış o pratik icatlar...

Bu insanların bulduğu çözümler sizleri gülerken düşündürecek!

Hayatı kolaylaştıran ergonomik tasarımlar, yalnızca büyük markaların ürünü değil. Bazı insanlar, karşılaştığı durumları pratik çözümleri sayesinde alt edebiliyor. Tembellikten midir yoksa tasarruf etme isteğinden mi bilinmez, ancak pratik düşünebilen kişilerin tasarımlarını görünce siz de çözümlerinin ne kadar zekice olduğunu göreceksiniz.

İşte, hayatını kolaylaştırırken bizleri gülümseten dahilerin o enteresan icatları...

1. Bilmem kaç bin dolarlık iMac’in standına bulduğu çözümle alkışı hak eden bu adam

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2. Paralel park, artık o kadar da zorlu değil

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3. Bir muz, bazen sadece bir yiyecekten fazlasıdır

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4. Kurabiyeyi sütle yemek isteyenlerin tercihi

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5. Haberler artık böyle yapılıyor

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6. Bu kamyon sürücüsünün sinemaya gitmesine gerek yok

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7. Tembellik, gelişim göstermenin ana unsurudur

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8. Aileniz bisiklet sürmenizi ister ama siz yorgunsunuzdur

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9. Otobüste boş koltuk mu yok? Hiç problem değil

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10. Ayarlanabilir tablet ve telefon tutucu

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11. Bu adam tüm meselenin denge olduğunu biliyor

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12. Erkek arkadaşınızın traş olması gerekiyorsa

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13. Kulaklıklar asla kulağınızdan düşmeyecek

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14. Sıcak ve soğuk suyu karıştırmak istiyorsanız

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15. Bebeğin annenin yokluğunu fark etmemesi için

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16. Arada bir balığınızı yürüyüşe çıkarmak isteyebilirsiniz

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17. Son dönemin modası olan bu terlikler, oldukça fonksiyonel

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