ChatGPT Images 2.5'a rakip: Google, Nano Banana 2.1’i duyurdu!

Google, yeni Nano Banana 2.1 modelinin genel çapta iyileştirmeler sunduğunu; görsel tasarım, maske tabanlı düzenleme ve özne tutarlılığı alanlarında ise özellikle belirgin kazanımlar sağlandığını vurguladı.

NANO BANANA 2’DEN NANO BANANA 2.1’E

Google, bu yılın başlarında Gemini 3.1 Flash Image olarak da bilinen Nano Banana 2 modelini kullanıma sunmuştu. Model, Nano Banana Pro’nun görüntü kalitesini Google’ın Flash sınıfı modellerinin hızıyla birlikte sunuyordu.

Nano Banana 2 ayrıca gerçek dünya bilgisi, görsellerde daha iyi metin oluşturma ve daha iyi karakter ve nesne tutarlılığı gibi çeşitli Nano Banana Pro özelliklerini daha düşük maliyetli bir modele taşımıştı.

Yeni Nano Banana 2.1 ise bu temelin üzerine üç önemli geliştirme ekliyor.

GÖRSEL TASARIM, DÜZENLEME VE ÖZNE TUTARLILIĞI

İlk geliştirme görsel tasarım tarafında karşımıza çıkıyor. Nano Banana 2.1’in daha iyi görünen kompozisyonlar ve daha özenli görsel materyaller oluşturabildiği belirtiliyor.

İkinci geliştirme ise maske tabanlı görsel düzenleme. Kullanıcılar, tüm sahneyi yeniden oluşturmak yerine mevcut bir görselin belirli kısımlarını daha hassas biçimde seçip düzenleyebiliyor.

Üçüncü alan ise özne tutarlılığı. Model, düzenleme yaparken veya birbiriyle ilişkili birden fazla görsel oluştururken öznelerin görünümünü ve kimliğini daha iyi koruyabiliyor.

AYNI KİŞİ VEYA NESNEYİ FARKLI GÖRSELLERDE KORUMAK KOLAYLAŞACAK

Özne tutarlılığındaki gelişmenin özellikle Gemini kullanıcıları açısından yararlı olması bekleniyor. Model, aynı kişi veya nesnenin farklı üretimlerde tutarlı kalmasını sağlıyor.

NANO BANANA 2.1 BİRÇOK GOOGLE HİZMETİNE GELİYOR

Google Nano Banana 2.1 şu anda Gemini uygulaması, Google Arama’daki AI Mode, Google AI Studio, Google Flow, Stitch, Google Ads ve Gemini Enterprise Platform genelinde kullanıma sunuluyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN DE KULLANIMDA

Nano Banana 2.1 geliştiriciler için de genel kullanıma açıldı. Model, gemini-nano-banana-2.1 model kimliğiyle sunuluyor.

Model; metin, görsel, ses ve video girdilerini destekliyor. Görsel üretiminde ise 1K, 2K ve 4K çözünürlük seçenekleri kullanılabiliyor.

Kaynak: Neowin.net