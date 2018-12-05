Bu ipuçları ile bir daha asla lezzetsiz pilav yapmayacaksınız

İşe pirinci yıkayarak başlayalım. Pirinç genellikle aşırı nişasta içerir ve bu nişastadan arındırmak için iyi bir şekilde yıkamak gerekir. Bu ayrıca pirin daha az yapışkan olmasını sağlar. Eğer zamanınız kaldıysa, pirinci yarım saat daha soğuk suda bekletmek iyi bir fikirdir. Bu bekletme pirinci eşit olarak pişirir. Ayrıca seçtiğiniz pirinç türüne de dikkat edin.

Ardından pirinci bir tencereye koyun ve su ekleyin. 75 gram pirince 150 ml su, doğru bir oran olacaktır. Biraz tuz, biraz sıvı yağ veya tereyağı ekleyin, böylece pirinci daha fazla lezzetlendirirsiniz. Pirinci daha da lezzetli hale getirmek ister misin? Bunun için suyuna bir miktar hindistan cevizi sütü ilave edin.

Pilavın tencereden eşit şekilde dağıtıldığından emin olun ve suyu kaynama noktasına getirin. Su kaynadığında, kapağı tencereye yerleştirin ve ozağın altını en kısık ateşe getirin. 15 dakika bu şekilde pişirdikten sonra ocağın altını kapatın ve kapağını açıp temiz bir havlu ile sarıp tekrar kapağı kapatın. Yarım saat boyunca bu şekilde demlendirin.