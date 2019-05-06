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Bu işaretler varsa ilişkiniz bir sonraki etaba geçmiş demektir!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 06.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

İlişkinizin bir sonrakini etaba geçtiğini anlamanız için gerekli 8 işareti sizler için bir araya getirdik. İşte o 8 işaret...

Bu işaretler varsa ilişkiniz bir sonraki etaba geçmiş demektir!

Hepimiz hayatımızda ruh eşimizi, doğru insanı ya da hayat arkadaşımızı arıyoruz. Bulup bulmadığınız konusunda hep bir belirsizlik içerisindeysebniz bu işaretler işinize yarayabilir. Ciddi bir ilişki için en önemli faktör arkadaşlıktır. Gündelik hayatımızı ve gerçekliğimizi konuşabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir insan istiyoruz. Ancak, işlerin nasıl daha da ilerleyeceğini ve ilişkinin devam edip edemeyeceğini bilmek tabi ki de imkansız ancak bu 8 işaret ilişkinizde varsa doğru yoldasınız demektir.

İşte o 8 işaret...

1. Konuşacak sonsuz konunuz var.

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2. İçinde sayısız şaka ve gülücükler var.

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3. Onun can sıkıcı alışkanlıklarını son derece sevimli buluyorsundur.

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4. Evinde fazladan bir diş fırçası ve bir çift pijama takımı vardır.

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5. Geceleri ayrı geçirmekten huzursuz oluyorsundur.

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6. İkiniz de “biz” kelimesini çok fazla kullanıyorsunuz.

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7. Rastgele konuşmalarında sürekli ondan bahsediyorsundur.

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8. Birlikte ortaya attığını argümanlarınız şimdiye kadarki en ilginç şeylerdir.

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Eğer bu özelliklere sahip bir ilişkiniz varsa tebrikler, emin adımlarla ilerleyen evliliğe giden bir ilişkiniz var demektir.

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